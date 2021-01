Oto najważniejsze daty związane z wychodzeniem z trzeciego lockdownu. Kiedy i co się wydarzy?

Rząd zapowiedział stopniowe wychodzenie z trzeciego lockdownu, aby mieć w ten sposób większą kontrolę i wgląd w to, jak poluzowanie konkretnych restrykcji wpływa na statystyki dotyczące zachorowań. Oto, jakie terminy mogą być kluczowe.

Mimo braku twardych konkretów ze strony rządu, Boris Johnson podał przypuszczalne terminy dotyczące otwarcia szkół, a także późniejszego otwarcia sklepów i restauracji. W ramach stopniowego wychodzenia z lockdownu nastąpi fazowe poluzowanie restrykcji, a kolejność nie jest tutaj przypadkowa.

Najważniejsze daty wychodzenia z lockdownu

8 marca – jest najwcześniejszym możliwym terminem otwarcia szkół w Anglii, jak powiedział Boris Johnson podczas swojego wystąpienia w Izbie Gmin. Bardzo prawdopodobne, że najpierw otwarte zostaną szkoły podstawowe oraz ponadpodstawowe roczniki egzaminacyjne.

15 marca – w połowie marca możemy spodziewać się, jak podaje „Wales Online”, zniesienia zakazu spotkań z innymi osobami poza domem. Przywrócona może zostać reguła sześciu osób. Rząd jednak zastrzega, że wiele będzie zależało od wskaźnika zachorowań.

31 marca – jest to data wygaśnięcia legislacji dotyczącej trzeciego lockdownu w Anglii. Jakiekolwiek wydłużenie lockdownu poza tę datę będzie musiało zostać zatwierdzone.

5 kwietnia – z informacji podanych przez „Daily Telegraph” wynika, że jest to bardzo prawdopodobny (miesiąc po otwarciu szkół) termin otwarcia sklepów non-essential (m.in. odzieżowych, czy z elektroniką). Data ta będzie także współgrała z wielkanocnym Bank Holiday. Istnieją również przypuszczenia, że rząd skorzysta także z tego terminu do ponownego uruchomienia turystyki, co może być równoznaczne z otwarciem pewnych miejsc turystycznych oraz zakwaterowania.

30 kwietnia – NHS twierdzi, że do tego terminu wszystkie chętne osoby powyżej 50. roku życia otrzymają pierwszą szczepionkę przeciwko Covid-19. Do tego czasu zatem 17 milionom osób zostanie zaoferowana szczepionka.

3 maja – jest to najwcześniejsza data prawdopodobnego otwarcia pubów, restauracji i innych lokali gastronomicznych. Wypadający w tym terminie majowy Bank Holiday może być dobrą okazją do uruchomienia tych miejsc.

Czerwiec – w tym miesiącu mają dobiec końca drugie szczepienia dla osób powyżej 50. roku życia. Wtedy też osoby poniżej 50. roku życia będą mogły zacząć się szczepić. Jeśli szczepienia będą przebiegać sprawnie, bardzo prawdopodobne jest także poluzowanie restrykcji dotyczących podróży zagranicznych. Nadal ma zostać utrzymana „czerwona lista” krajów. Ponadto regulacje dotyczące podróży zagranicznych będą także w dużej mierze zależały od decyzji podjętych w tej kwestii przez inne kraje.

17 lipca – w tym terminie wygasną regulacje dotyczące zamknięcia pubów, restauracji, sklepów non-essential.

1 września – we wrześniu rząd ma zaoferować pierwszą szczepionkę przeciwko Covid-19 każdej osobie dorosłej.

Październik – na ten miesiąc przypada początek sezonu grypowego. Wtedy mogą się rozpocząć ponowne szczepienia przeciwko Covid-19 osób znajdujących się w największej grupie ryzyka. Naukowcy nie są bowiem pewni, jak długo organizm jest odporny na zarażenie się Covid-19 po szczepionce, przewidują jednak, że może być to okres od pięciu do ośmiu miesięcy. Oznacza to, że osoby, które już otrzymały szczepionkę (pierwszą i drugą), będą musiały ponownie zaszczepić się w październiku, aby zachować odporność przez następną zimę.