„Farage chce nas pozwać. I korzysta z unijnego prawa, by to zrobić!” - Led By Donkeys wykupiło witrynę „thebrexitparty.com”…

Led By Dokneys donosi, że Nigel Farage „zapomniał” wykupić domeny internetowej zawierającej nazwę jego własnej partii („thebrexitparty.com”). Korzystając z okazji, witrynę wykupiła grupa anty-brexitowa Led By Donkeys, która swoim koncie ma wiele akcji, mających na celu wyśmianie hipokryzji brytyjskich polityków. Teraz Nigel Farage postanowił pozwać grupę za naruszenie praw własności intelektualnej. Najgłośniejszy przeciwnik UE wykorzystuje w tym celu… unijne prawo!

Grupa Led By Dokeys, korzystając z okazji, że domena internetowa „thebrexitparty.com” nie została przez nikogo wykupiona, sama wykupiła tę właśnie witrynę. Na stronie poinformowano, że Nigel Farage może odkupić stronę za kwotę wciąż rosnącą na skutek licznych odwiedzić internautów, a już przekraczającą milion funtów. Cały dochód ze strony jest przekazywany na rzecz… imigrantów w Wielkiej Brytanii, do Joint Council for the Welfare of Immigrants.

Na stronie czytamy również, że Nigel Farage, wspierając się przepisami prawa Unii Europejskiej, chce pozwać twórców witryny za naruszenie praw własności intelektualnej. Autorzy witryny piszą:

„Nigel Farage lubi myśleć, że jest geniuszem politycznym, ale większość z nas wie, że jest po prostu oportunistą, który żeruje na ludzkich lękach. Nikt, komu nie udało się wygrać wyborów do Parlamentu siedem razy (…) nie jest żadnym strategicznym guru. Może więc nie było zaskoczeniem, kiedy zauważyliśmy, że [Farage] zapomniał kupić strony internetowej dla „The Brexit Party”. (…) Więc my przechwyciliśmy thebrexitparty.com. (…) otrzymaliśmy 8-stronicowy list prawny od jego [Farage’a] prawników korporacyjnych Wedlake Bell, posądzający nas o naruszenia praw autorskich i własności intelektualnej. I wiecie co? Farage używa prawa europejskiego, by nas zaatakować”.

Co sądzicie o tej historii? Podoba Wam się pomysł Led By Donkyes, a może jesteście nim oburzeni? Jak oceniacie reakcję samego Nigela Farage’a i to że powołuje się na prawo UE, mimo że jest wielkim przeciwnikiem Wspólnoty? Piszcie w komentarzach!

