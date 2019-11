Tusk znowu miesza się w wybory w UK - tym razem zadrwił ze słynnego sloganu „take back control”, ukutego przez Brexitowców

Fot. Getty

Donald Tusk znów wmieszał się do brytyjskiej kampanii wyborczej. Tym razem były polski premier zadrwił sobie z Borisa Johnsona, wyśmiewając słynny slogan „take back control” ukuty przez Brexitowców w 2016 roku. Słowa Tuska pojawiły się w kontekście krytyki populistycznych polityków europejskich.

Jak donosi „Daily Mail”, ustępujący szef Rady Europejskiej, Donald Tusk, podczas spotkania centroprawicowych polityków w Chorwacji poprzysiągł walczyć z „populistami politycznymi, manipulatorami i autokratami”. Słowa byłego polskiego premiera miały być skierowane do europejskich polityków o nastawieniu zdecydowanie prawicowym, takich jak Victor Orban. Przy okazji Tusk zadrwił jednak również z Borisa Johnsona, obecnego premiera Wielkiej Brytanii, którego partia prowadzi w przedwyborczych sondażach w UK.

Tusk mówił m.in.: - „W czasach niepewności - a najprawdopodobniej nie będzie innych czasów - kiedy wszystko wokół nas zmienia się i ucieka we wszystkich kierunkach, ludzie chcą mieć pewność, że ci, którzy są u władzy nie porzucą ich, że nie odwrócą się do nich plecami. Dlatego tak łatwo jest zdobyć serca ludzi tym, którzy krzyczą donośnym głosem: ‘wstań z kolan, spraw, by twój kraj znów był wspaniały, odzyskaj kontrolę [ang. take back control]’”.

Slogan „take back control” był jednym z kluczowych haseł kampanii przed referendum ws. Brexitu w 2016 roku. Wśród głównych architektów tamtej kampanii był, jak wiadomo, Dominic Cummings, który został doradcą Borisa Johnsona po objęciu przez niego funkcji premiera UK. Czyniąc zatem aluzje do tego właśnie sloganu, Donald Tusk dość jasno zasugerował, że uważa Brexitowców za populistów i manipultarów.

Przypomnijmy, że nie jest to pierwszy raz, gdy były premier Polski miesza się do kampanii wyborczej w UK. W połowie listopada Tusk ostrzegł, że po Brexicie może nastąpić „koniec Imperium Brytyjskiego”, więc Brytyjczycy nie powinni poddawać się w walce o powstrzymanie Brexitu.

W środę Donald Tusk, ustępujący przewodniczący Rady Europejskiej, został wybrany na nowego lidera Europejskiej Partii Ludowej (PPE). Od 1 grudnia będzie więc kierował jednym z głównych bloków politycznych w Parlamencie Europejskim.