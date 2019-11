Nigel Farage NIE będzie kandydował w wyborach parlamentarnych: „Nie chcę zajmować się polityką przez resztę życia” - powiedział w BBC

Nigel Farage ogłosił w BBC, że nie będzie kandydował w grudniowych wyborach do brytyjskiego parlamentu.

Fot. BBC, Getty

Nigel Farage powiedział w wywiadzie dla BBC, że nie będzie kandydował w wyborach parlamentarnych 12 grudnia 2019 roku. Lider Brexit Party stwierdził, że myślał o tym „bardzo intensywnie” i doszedł do wniosku, że „lepiej posłuży sprawie Brexitu” angażując się w kampanię innych kandydatów. Dodał również, że nie chce „zajmować się polityką przez resztę życia”.

W rozmowie z Andrew Marrem w BBC One, Nigel Farage oświadczył, że nie będzie kandydował do parlamentu brytyjskiego w zbliżających się grudniowych wyborach powszechnych w UK. Lider Brexit Party już siedem razy kandydował do parlamentu, jednak tym razem woli zaangażować się w kampanię na rzecz innych kandydatów swojej partii.

Gorący temat: Absurdy mieszkaniowe w UK: Kto chętny na wynajem pokoju z ubikacją tuż przy łóżku za £1 000?

Farage powiedział również, że umowa wynegocjowana przez Borisa Johnsona jest „praktycznie gorsza niż zostanie w Unii Europejskiej. (…) Gdyby Boris Johnson dążył do prawdziwego Brexitu, nie musielibyśmy walczyć z nim w tych wyborach” - dodał.

Polityk przyznał także, przed kamerami, że nie chce zajmować się polityką przez całe swoje życie:

„Bardzo się nad tym zastanawiałem - jak najlepiej służyć sprawie Brexitu? (…) Czy znajdując miejsce, próbując i dostając się do Parlamentu? Czy też posłużę temu celowi [Brexitowi] przemierzając Wielką Brytanię wzdłuż i wszerz, wspierając [moich] 600 kandydatów? (…) Ponieważ po to to robię, a nie dla kariery. Nie chcę zajmować się polityką przez resztę życia” - podsumował Farage.

Czytaj także: Najbogatsi w UK boją się podatków bardziej niż Brexitu - Planują już wyprowadzkę z UK, jeśli Partia Pracy wygra wybory

Były lider UKIP podkreślał także, że żałuje, że nie udało się jak dotąd utworzyć wspólnego frontu z Partią Konserwatywną oraz że ma nadzieję, iż jest to jeszcze możliwe.