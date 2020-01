Fala krytyki spadła na rząd Borisa Johnsona za zapowiedź znacznego podwyższenia stawki minimalnej National Living Wage

Fot. Getty

Zapowiedź rządu dotycząca znacznego podwyższenia stawki minimalnej National Living Wage z pewnością ucieszyła najsłabiej zarabiających pracowników w Wielkiej Brytanii. Jednak obowiązek płacenia od kwietnia przyszłego roku stawki £8,72 za godzinę pracy zaniepokoił wielu brytyjskich pracodawców, którzy wiedzą, że będą mieli problem, by poradzić sobie ze zwiększonymi kosztami prowadzenia biznesu.

Zgodnie z zapowiedziami rządu stawka minimalna National Living Wage wzrośnie od kwietnia tego roku z £8,21 za godzinę pracy do £8,72. Mowa jest tu oczywiście o stawce minimalnej dla osób 25-letnich i starszych (wzrost będzie tu na poziomie 6,2 proc.), natomiast dla osób młodszych stawka ta wyniesie odpowiednio mniej. I tak nowa stawka National Living Wage dla pracowników w UK będących w wieku od 21 do 24 lat wyniesie £8,20 za godzinę pracy (wzrost o 6,5 proc.), stawka NLW dla osób w wieku od 18 do 20 roku życia wyniesie £6,45 za godzinę pracy (wzrost o 4,9 proc.), stawka NLW dla osób poniżej 18 roku życia wyniesie £4,55 za godzinę pracy (wzrost o 4,6 proc.), a stawka NLW dla uczniów/praktykantów wyniesie £4,15 za godzinę pracy(wzrost o 6,4 proc.).

Jednak znacząca podwyżka National Living Wage niezbyt ucieszyła przedsiębiorców na Wyspach, którzy już teraz skarżą się na rosnące koszty prowadzenia biznesu. Pracodawcy zwracają uwagę, że zdecydowane podnoszenie minimalnej płacy jest istotne, ale nie w czasach gospodarczej niepewności. A niepewność ta nie opuszcza brytyjskiego biznesu od czasu referendum z czerwca 2016 r., gdy Brytyjczycy zdecydowali się wyjść z Unii Europejskiej i przemodelować stosunki handlowe z największym swoim partnerem gospodarczym.

Z podwyżki National Living Wage skorzystają w 2020 r. 3 mln pracowników. Łącznie na skutek podwyżki do kieszeni najsłabiej zarabiających na Wyspach pracowników 25+ trafi o £930 więcej, niż w roku 2019.