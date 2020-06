Emigranci z Polski przesyłają coraz mniej pieniędzy do kraju - co jest tego powodem?

Według oficjalnych danych Narodowego Banku Polskiego w czwartym kwartale 2019 roku Polacy przebywający za granicą przesłali do swoich rodzin przebywających w ojczyźnie 3,8 mld złotych.

Mamy do czynienia z tendencją spadkową. Wcześniej, w trzecim kwartale minionego roku kwota ta zamknęła się w sumie 4,1 miliarda złotych, a rok wcześniej była ona mniejsza o 0,1 miliarda. Na rzeczoną kwotę 3,8 miliarda w polskiej walucie złożyły się przekazy od migrantów krótkookresowych (w wysokości sięgającej miliarda złotych, a więc około 27 proc. ogółu transferów) oraz od migrantów długookresowych (suma 2,8 mld złotych, co stanowi 63 proc.).

Skąd, z jakiego kraju Polacy wysłali najwięcej pieniędzy? W tej klasyfikacji "wygrywają" Niemcy. Polscy imigranci za naszą zachodnią granicą w czwartym kwartale 2019 przekazali do kraju 1,1 mld zł. Z Wysp do Polski "przypłynęło" 0,6 mld zł i jak łatwo policzyć suma wpływów z Niemiec i Wielkiej Brytanii stanowi aż 45,6 proc. wszystkich transferów finansowych Polaków do kraju w omawianym okresie.

Takie "przychody" z Niemiec i UK okazały się jednak mniejsze, jeśli porównać je z trzecim kwartałem - odpowiednio o 0,3 mld zł mniej w przypadku Niemiec. W przypadku Wielkiej Brytanii utrzymały się na podobnym poziomie, choć były niższe o 0,1 mld zł niższe niż rok wcześniej. Dodajmy, że spadek dotknął też Irlandię, ale większe pieniądze płynęły z Holandii i Norwegii.

Czym spowodowana jest ta tendencja? Czy jest to przejaw jakiegoś kryzysu związanego z asymilacją naszych rodaków? Czy Polacy zaczęli masowo wracać do Polski? Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, ale eksperci z "Businnes Insider" zwracają uwagę, na kryzys w Niemczech.

"W Niemczech już w czwartym kwartale PKB spadł o 0,1 proc. kwartał do kwartału, by w kolejnym kwartale przerodzić się w techniczną recesję, więc warunki gospodarcze już się pogarszały. Przy tym ruch graniczny Polaków ze strony Niemiec wzrósł rok do roku o 2 proc. (11,6 mln osób), a granice na lotniskach przekraczało o aż 14,5 proc. więcej Polaków niż rok wcześniej (6,2 mln osób). Ogółem przyjechało do kraju więcej naszych rodaków o 4,3 proc. rok do roku (29,9 mln)" - czytamy na łamach "BI".