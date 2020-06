Wypuszczono limitowaną edycję 50-pensówek. Podobają Wam się kolorowe monety z dinozaurami?

Kolekcjonerskie monety z dinozaurami to najnowszy projekt Muzeum Historii Naturalnej oraz Royal Mint.

fot. Royal Mint

Mennica Królewska Royal Mint we współpracy Muzeum Historii Naturalnej wypuściły nową limitowaną edycję 50-pensówek upamiętniającą pierwsze dinozaury, którym Brytyjczycy nadali nazwy. Kolekcjonerskie monety z dinozaurami są nietypowe m.in. za sprawą… kolorów.

Limitowana edycja 50-pensówek została wydana przez Royal Mint na cześć wkładu Wielkiej Brytanii w odkrywanie oraz nazewnictwo pierwszych dinozaurów. Na monetach możemy zobaczyć wizerunki iguanodona, hileozaura oraz megalozaura stworzone w kolorze przez Roberta Nichollsa z Muzeum Historii Naturalnej w Londynie.

Monety z dinozaurami w nowej technologii

W produkcji monet z dinozaurami skorzystano z nowej technologii, dzięki której wizerunki umieszczone na 50-pensówkach są bardziej realistyczne. Cena kolekcjonerskich monet waha się od 10 funtów do 1 020 funtów w zależności od materiału, z którego zostały zrobione.

Jak powiedziała Claire Maclennan z Royal Mint:

- Gdy jedne z najbardziej ulubionych atrakcji turystycznych w kraju pozostają zamknięte, z przyjemnością we współpracy z Natural History Museum przywracamy dinozaury do życia w twoim domu. Po raz pierwszy Royal Mint połączyło technikę rozszerzonej rzeczywistości w serii monet w ramach naszego dążenia do nowego i bogatego doświadczenia kolekcjonowania monet.

Co znajduje się na limitowanych 50-pensówkach?

Na limitowanej serii monet widnieją sylwetki iguanodona, hileozaura oraz megalozaura. Na każdej z 50-pensówek możemy znaleźć oprócz danego dinozaura także nazwisko osoby, która nadała mu nazwę oraz rok jej nadania. Nowe monety są wynikiem intensywnej pracy paleoartystów, paleontologów oraz pracowników mennicy.