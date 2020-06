Rząd UK wprowadzi od końca czerwca MOSTY POWIETRZNE? To jedyny sposób na uratowanie wakacji 2020

Fot. Getty

Od poniedziałku 8 czerwca w UK zacznie obowiązywać 14-dniowa, przymusowa kwarantanna, która ma dotyczyć wszystkich podróżnych wracających do kraju z zagranicy. Ale w kuluarach mówi się, że Boris Johnson może wprowadzić z końcem miesiąca tzw. mosty powietrzne między UK i popularnymi wśród Brytyjczyków, wakacyjnymi destynacjami, by nie tylko dać szansę przedsiębiorstwom turystycznym, ale by też powstrzymać rebelię w swojej partii odnośnie obowiązkowej samoizolacji.

Boris Johnson napotkał spory opór w łonie swojej partii w kwestii przymusowej, 14-dniowej kwarantanny dla podróżnych, która ma zacząć obowiązywać od 8 czerwca. Aby zatem zapobiec dalszym tarciom w dowodzonej przez siebie Partii Konserwatywnej, a także w celu ratowania rodzimych touroperatorów oraz nie-rodzimych, przedsiębiorstw lotniczych, premier skłania się ku opcji, by utworzyć mosty powietrzne pomiędzy Zjednoczonym Królestwem a niektórymi krajami, które nie tylko w miarę dobrze radzą sobie z epidemią koronawirusa, ale które też stanowią wśród Brytyjczyków popularne destynacje turystyczne. Z nieoficjalnych informacji wynika, że takie mosty powietrzne mogłyby zacząć działać od 29 czerwca.

Przymusowa kwarantanna dla podróżnych została także mocno skrytykowana przez część deputowanych do parlamentu po tym, jak okazało się, że osoby na niej przebywające będą mogły „wyskoczyć” do sklepu/lokalu gastronomicznego po jedzenie. Poza tym tylko 20 proc. podróżnych może zostać rzeczywiście sprawdzonych przez policję, czy dotrzymuje ścisłych zasad dwutygodniowej samoizolacji, a funkcjonariusze i tak nie będą mieli prawa wejść takim osobom do domów.

W celu stworzenia mostów powietrznych ministrowie UK mają stosować tzw. 5-punktowy system oceny. Wśród kryteriów, jakie zostaną zapewne wzięte pod uwagę, znajdzie się nie tylko liczba chorych/zgonów w danym kraju oraz stosowane środki bezpieczeństwa (w tym zwłaszcza pod kątem podroży), ale także gospodarcze i kulturalne powiązania takiego kraju z UK. - [Za kwarantanną] kryją się dobre intencje, ale to nie zostało przemyślane. To dobrze brzmi, by zatrzymać ludzi na granicach w celu zapobieżenia ponownym zakażeniom Covid-19. Ale nie sądzę, żeby to było korzystne dla zdrowia publicznego, a [z drugiej strony] wydłuży szkody dla gospodarki – tak przymusową kwarantannę skomentował deputowany z ramienia Partii Konserwatywnej Henry Smith.