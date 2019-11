Emerytury w UK wzrosną o 3,9 proc. od kwietnia 2020 r.! Ale sytuacja młodszych mieszkańców UK pobierających zasiłki się nie zmieni...

Fot. Getty

Wszystko wskazuje na to, że od kwietnia 2020 r. emeryci na Wyspach będą się mogli cieszyć znaczną podwyżką – 3,9 proc., czyli niemal dwukrotnie większą niż wynosi wskaźnik inflacji. Jednak w tej sytuacji rozczarowane mogą się czuć osoby w wieku produkcyjnym, które jednocześnie pobierają zasiłki, ponieważ wielkość zapomogi dla nich może nie przekroczyć poziomu inflacji.

Państwowa emerytura wzrośnie od przyszłego roku o 3,9 proc., czyli dwukrotnie ponad poziom inflacji, który we wrześniu wyniósł 1,7 proc. Dla przeciętnego emeryta wzrost o 3,9 proc. będzie oznaczał £6 więcej w portfelu tygodniowo ponad obecne £168,80. Wysokość emerytury New State Pension musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Parlament, ale to powinna być tylko formalność. Bo przypomnijmy, że brytyjska emerytura państwowa jest chroniona „potrójnym zabezpieczeniem”, to znaczy, że rośnie na podstawie najwyższego wskaźnika z trzech następujących: poziomu inflacji, 2,5% lub średnich zarobków.

Gorszą informacją dla emerytów, z którą przyjdzie im się zmierzyć, jest jednak to, że będą oni musieli zapłacić więcej za abonament telewizyjny, a podwyżka ta może wynieść połowę podwyżki emerytury. Niepewni swego mogą też być na Wyspach ludzie pracujący i pobierający zasiłki, ponieważ DWP jeszcze nie określił, czy od wiosny 2020 r. kwoty zasiłków zostaną odmrożone. A przypomnijmy, że rząd konserwatywny pozwolił na podwyżkę zasiłków w latach 2013 – 2016 zaledwie o 1 proc., by następnie zamrozić tę podwyżkę na okres 4 lat.

Coraz niższe realne zasiłki, a także objęcie większości mniej zamożnych mieszkańców UK zasiłkiem Universal Credit spowodowało, że wielu z nich popadło w biedę i musiało zacząć korzystać z banków żywności. Nie wiadomo jednak, czy dane zbierane i publikowane przez organizacje pozarządowe zachęcą nową Minister ds. pracy i emerytur Thérèsę Coffey do odmrożenia zasiłków na następny rok.