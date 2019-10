Horror bezbronnych zwierząt w niemieckim laboratorium – małpy, psy i koty są poddawane okrutnym testom toksykologicznym [wideo zawiera drastyczne sceny]

To usprawiedliwienie na jakie czekali ci, którzy po alkoholu zachowują się jak "bydlęta": to wina genów. A dokładnie genetycznej mutacji wykrytej podczas badania przedstawicieli 156 narodów i ich reakcji...

Holenderscy naukowcy przeprowadzali badania na komorkach macierzystych w celu uzyskania mięsa innego pochodzenia niż hodowlanego. Komórki macierzyste wykorzystane zostały do stworzenia komórek tkanki mięśniowej....

Do walki z błyskawicznie rozrastającym się w rejonie Aberdeenshire trującym kwiatem barszczu zostaną wykorzystane… czarne owce. Czy w walce z niechcianą roślinnością zwierzęta mogą być bronią skuteczniejszą...

Polka świadkiem brutalnego znęcania się nad zwierzęciem. Jej nagranie poruszyło internautów

Aneta Kopeć jechała samochodem w Co Tipperary w Irlandii, gdy natrafiła na dwóch mężczyzn brutalnie znęcających się nad zwierzęciem. Mężczyźni do końca próbowali zaprząc do wozu konające zwierzę.