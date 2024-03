Holandia Emerytura AOW w Holandii — wszystko, co trzeba wiedzieć o Algemene Ouderdomswet

W poniższym tekście przedstawiamy najważniejsze informacje związane z Algemene Ouderdomswet, a więc podstawową emeryturą państwową w Holandii.

Jak działa system emerytalny w Królestwie Niderlandów? Czym jest emerytura AOW? Kto może na nią liczyć? Ile obecnie wynosi? Czy świadczenie może być wypłacane emigrantowi, który już wyjechał z Holandii i zamieszkał na przykład w Polsce? Na te oraz inne pytania postaramy odpowiedzieć się w poniższym tekście.

System emerytalny w Holandii

Eksperci zgodnie określają holenderski system emerytalny, jako jeden z najlepszych na świecie. Na samym początku trzeba zaznaczyć, iż system emerytalny w Królestwie Niderlandów oparty jest na trzech filarach:

1) emerytura podstawowa (Algemene Ouderdomswet);

2) emerytalne programy pracownicze;

3) indywidualne programy emerytalne.

Temat poniższego tekstu będzie pierwszy filar, a więc emerytury AOW.

Holenderska emerytura AOW to podstawowa emerytura państwowa, która jest wypłacana osobom po tym, jak osiągną wiek emerytalny. Od 2024 roki wynosi on 67 lat, a z czasem będzie wzrastał — w 2028 wzrośnie o kolejne trzy miesiące. Środki w ramach Algemene Ouderdomswet otrzymuje osoba, która była ubezpieczona w holenderskim programie emerytalnym AOW. Na emeryturę mogą liczyć zarówno osoby, które pracowały w Holandii i płaciły składki, jak i ci, którzy zrezygnowali z aktywności zawodowej, np. na rzecz wychowania dzieci.

Kto może liczyć na emeryturę AOW w Holandii?

Algemene Ouderdomswet jest powszechnym świadczeniem emerytalnym, które jest zapewniane wszystkim mieszkańcom po tym, jak osiągną wiek emerytalny. Jakie trzeba spełniać wymagania, aby otrzymać pieniądze z AOW? Zasadniczo, istotne są trzy kryteria:

1) osiągnięcie wieku emerytalnego;

2) mieszkanie w Holandii między 15. a 65. rokiem życia;

3) opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne.

Zasadniczo, pieniądze z AOW otrzymają wszyscy ci, którzy legalnie pracowali w Holandii. Świadczenia te wypłacane są bez względu na to, gdzie osoba do nich uprawniona obecnie mieszka. Aby można liczyć na emeryturę holenderską, trzeba przepracować w tym kraju minimum rok. Każdy taki okres aktywności zawodowej, z którą wiąże się gromadzenia składem społecznych to około 2% emerytury podstawowej AOW.

Dodajmy również, że środki na emeryturę w ramach AOW można gromadzić, gdy mieszka się i pracuje w Holandii przez 50 lat przed osiągnięciem wyznaczonego wieku emerytalnego.

Ile wynosi emerytura AOW w Holandii?

Stawka świadczeń emerytalnych jest w Holandii powiązana z minimalnym wynagrodzeniem. Obecnie, od stycznia 2024 roku najniższe wynagrodzenie wynosi 13,27 euro za godzinę dla osoby w wieku powyżej 21 lat (10,62 € dla osób w wieku 20 lat).

Z kolei pełna stawka podstawowej emerytury AOW (od stycznia 2023 roku) jest zależna od tego, czy ktoś mieszka samotnie, czy pozostaje związku małżeńskim:

Emerytura dla osoby samotnej — brutto €1,541.53, netto €1,459.53

Emerytura dla osoby samotnej (bez uwzględnienia ulgi podatkowej) – netto €1,166.11

Emerytura dla osoby w związku — brutto €1,047.60, netto €991.87

Emerytura dla osoby w związku (bez uwzględnienia ulgi podatkowej) – netto €792.79

Dodajmy, że stawki te dotyczą wyłącznie osób, które podczas pobierania świadczeń emerytalnych żyją w Holandii. Jeśli mieszkałeś i/lub pracowałeś wyłącznie w Holandii, zazwyczaj będziesz uprawniony do 100% emerytury AOW.

Jaką emeryturę AOW otrzymam, jeśli mieszkam poza Holandią?

Jak czytamy na oficjalnych stronach rządowych jeśli mieszkałeś lub pracowałeś przez pewien czas poza Holandią, nabędziesz mniej uprawnień emerytalnych w ramach AOW. Przekłada się to na niższe świadczenia. Co do zasady, emerytura jest obniżona o 2% za każdy rok, w którym nie mieszkałeś ani nie pracowałeś w Holandii.

A jak wygląda kwestia otrzymywania holenderskiej emerytury, jeśli mieszka się w Polsce, po osiągnięciu odpowiedniego wieku? Jak czytamy na stronach Sociale Verzekeringsbank (SVB) emerytura AOW oraz dopłata AOW top-up w naszej ojczyźnie są wypłacane na mocy umowy z Holandią, w ramach unijnej koordynacji systemów emerytalno-rentowych. Rzecz jasna jej wysokość jest zależna od liczby przepracowanych w Holandii lat.

Okres pracy w Królestwie Niderlandów wlicza się również do stażu pracy w Polsce i „liczy się” do emerytury ZUS. Warto również dodać, iż to właśnie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych należy się udać, po osiągnięciu „holenderskiego” wieku emerytalnego. Wniosek w tej sprawie trzeba złożyć na 6 miesięcy przed tym faktem. Po prostu, będąc w Polsce wszelkie sprawy w związku z AOW załatwiamy w ZUSie, który „pośredniczy” w kontaktach z holenderskim SVB.