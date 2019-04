Eksperci: Theresa May bez szans na osiągnięcie porozumienia ws. umowy wyjścia z UE do 22 maja i wycofanie się z wyborów do Parlamentu Europejskiego

Fot. Getty

Eksperci nie mają wątpliwości, że Theresie May nie uda się do 22 maja osiągnąć ponadpartyjnego porozumienia ws. umowy wyjścia z UE, a tym samym, że nie uda jej się uwolnić Wielkiej Brytanii od obowiązku przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego. I to pomimo zapewnień ze strony rządu, że prowadzi on „poważne i konstruktywne” rozmowy ws. Brexitu z Partią Pracy.

Tzw. „meaningful vote” dotyczący przyjęcia lub odrzucenia wynegocjowanej przez premier Theresę May umowy wyjścia z UE (ang. Withdrawal Agreement between the UK and the EU) to dopiero pierwszy etap zmierzający do wyprowadzenia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty. Później posłowie muszą jeszcze zagłosować za inkorporacją umowy wyjścia z UE do prawa brytyjskiego, co oznacza, że muszą przyjąć ustawę European Union (Withdrawal Agreement) Bill. A to może potrwać...

Guy Verhofstadt: „Nigel Farage jest jedyną osobą, która może nas teraz uratować”

Jak przytaczają eksperci, inkoroporacja do prawa brytyjskiego Traktatu o Unii Europejskiej z Maastricht zajęła w 1993 r. 41 dni, a inkorporacja Traktatu z Lizbony zajęła w 2008 r. 25 dni. Tymczasem obecnie, przed 22 maja, pozostało jedynie 17 dni, w trakcie których mają się odbyć posiedzenia parlamentu. To, według wielu ekspertów, o wiele za mało, by przeprowadzić potrzeby proces legislacyjny.

Brytyjski parlament może spłonąć jak Notre Dame. Strażacy zapobiegli tragedii już kilkadziesiąt razy

- Wydaje się wysoce nieprawdopodobne, żeby rząd był w stanie przyjąć European Union (Withdrawal Agreement) Bill przed końcem maja, biorąc pod uwagę polityczne wyzwanie, jakie stoi przed premier – powiedział Joe Owen, dyrektor ds. programowych w Institute for Government. - Wszystkie kwestie będą przez backbenchersów oprotestowywane – dodał Owen, wymieniając jedynie najbardziej palące problemy, takie jak rachunek za wyjście z UE czy Irish backstop.

Brexit: Zobacz, jakie są kluczowe daty od teraz do nowego terminu wyjścia UK z UE