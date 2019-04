Guy Verhofstadt: „Nigel Farage jest jedyną osobą, która może nas teraz uratować”

Koordynator unijny ds. Brexitu, Guy Verhofstadt słynie z celnych ironicznych wypowiedzi dotyczących Nigela Farage’a zasiadającego w Parlamencie Europejskim. Tym razem błyskotliwy Belg zauważył, że jedynie były lider Partii UKIP może „ocalić Unię Europejską przed brexitową katastrofą”.

Cięty język Guy Verhofstadta ma już wielu fanów na Wyspach i nie są to bynajmniej zwolennicy Nigela Farage’a, na którym koordynator unijny nie zostawia suchej nitki w czasie swoich przemówień w Parlamencie Europejskim.

Tym razem stwierdził on, że partia założona niedawno przez Farage’a o mało zaskakującej nazwie „Brexit Party”, mogłaby tak naprawdę przysłużyć się Unii Europejskiej przez zmuszenie laburzystów i konserwatystów do osiągnięcia kompromisu, co pozwoliłoby uniknąć „zaimportowania brexitowego bałaganu” do wyborów majowych do Parlamentu Europejskiego.

Verhofstadt powiedział ironicznie, że obawia się 6-miesięcznego opóźnienia Brexitu, gdyż ten czas jest wystarczająco długi, aby ponownie przemyśleć sens wyjścia z UE, ale zdecydowanie zbyt krótki, aby podjąć w związku z tym odpowiednie kroki.

- Zamiast odsyłać premier May z powrotem do Londynu z brakiem przedłużenia terminu wyjścia lub bardzo krótkim terminem, paru dni lub tygodnia, daliście jej sześć miesięcy. Jednak sześć miesięcy, które upłyną 31 października, mogą doprowadzić do przemyślenia Brexitu, ale są zbyt krótkim czasem na podjęcie w związku z tym jakichkolwiek działań. Na tym właśnie polega problem z podjętą decyzją.

- Obawiam się, że doprowadzi to do jeszcze większego pogłębienia niepewności, do dalszego braku decyzyjności, a nade wszystko do zaimportowania brexitowego bałaganu do Unii Europejskiej, a także zatrucia nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego – powiedział Verhofstadt.

Dodał jednak przy tym, że paradoksalnie uchronić przed tym bałaganem może UE nowa partia Nigela Farage’a, która bardzo możliwe, że zmusi Partię Konserwatywną i Partię Pracy do osiągnięcia upragnionego przez wszystkich porozumienia, które pozwoliłyby wyjść Wielkiej Brytanii z obecnego impasu związanego z Brexitem.