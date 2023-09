Dzisiaj, 8 września przypada rocznica śmierci królowej Elżbiety II. Z tej okazji król Karol opublikował ulubioną fotografię królowej i nagrał do niej swoje krótkie przemówienie.

Dokładnie rok temu zmarła królowa Elżbieta II. Dla wielu z nas była ona jedynym brytyjskim monarchą, jakiego znaliśmy. Zmarła 8 września w swojej ulubionej posiadłości, Balmoral w wieku 96 lat. Odeszła po 70 latach rządów, czyli zaledwie kilka miesięcy po jej Platynowym Jubileuszu. Dzisiaj król Karol złożył hołd swojej matce i królowej.

Z okazji upamiętnienia rocznicy śmierci królowej, król Karol opublikował zdjęcie swojej matki i nagrał do niego krótkie przesłanie. Wspomina w nim „oddaną służbę zmarłej królowej i wszystko, co dla wielu z nas znaczyła”.

In marking the first anniversary of Her late Majesty’s death and my Accession, we recall with great affection her long life, devoted service and all she meant to so many of us.

I am deeply grateful, too, for the love and support that has been shown to my wife and myself during… pic.twitter.com/NfM6LDWTA0

— The Royal Family (@RoyalFamily) September 7, 2023