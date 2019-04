Dziś szczyt UE ws. Brexitu: Zobacz, z czym Theresa May pojawi się w Brukseli i jakie unijne oferty będzie skłonna zaakceptować

Theresa May pojawi się dziś w Brukseli na nadzwyczajnym szczycie unijnym ws. Brexitu. Na spotkaniu przywódców UE zostanie rozpatrzony wniosek brytyjskiej premier o dalsze opóźnienie Brexitu do 30 czerwca. Obecnie aktualnym terminem wyjścia UK z UE jest jednak wciąż najbliższy piątek, czyli 12 kwietnia. Zobacz, z czym Theresa May pojawi się w Brukseli i jakie ewentualne oferty ze strony UE będzie skłonna zaakceptować.

Co się stanie dziś w Brukseli?

W środę wieczorem Theresa May pojawi się na nadzwyczajnym szczycie Rady Europejskiej ws. Brexitu - i to bez żadnego nowego planu, ponieważ rozmowy z laburzystami jeszcze nie zostały ostatecznie zakończone i będą wznowione dopiero w czwartek. W związku z tym brytyjska premier poprosi UE27 o krótkie przedłużenie art. 50 do 30 czerwca.

Jak podaje "The Guardian", problem w tym, że brytyjska premier najprawdopodobniej nie będzie mogła zapewnić unijnych przywódców o tym, że do końca czerwca UK wyjdzie z brexitowego impasu.

W związku z tym niektóre źródła sugerują, że przywódcy UE mogą ostatecznie zgodzić się na opóźnienie, ale krótsze niż chciałaby brytyjska premier, a nieliczni dopuszczają nawet twardy Brexit w ten piątek. Bardziej prawdopodobne prognozy mówią jednak o unijnej ofercie znacznego przedłużenia Brexitu - być może do końca 2019 roku lub do marca 2020 roku.

Unia Europejska rozważa zaoferowanie Wielkiej Brytanii opóźnienia terminu Brexitu do końca roku

Czy brytyjska premier zaakceptuje znaczne przedłużenie?

Theresa May mówiła wcześniej, że "nie mogłaby wziąć po uwagę" opóźnienia dłuższego niż do 30 czerwca. Jednak w środę rzecznik premier, pytany wielokrotnie przez dziennikarzy, konsekwentnie unikał wykluczenia dłuższego opóźnienia, mówiąc tylko, że Downing Street "koncentruje się na terminie, którego chce premier".

Czy Theresa May musi dążyć do przedłużenia, zamiast zgodzić się np. na twardy Brexit w ten piątek?

Tak, ponieważ Izba Gmin przyjęła w poniedziałek projekt ustawy laburzystki Yvette Cooper. Zgodnie z ustawą, premier musi starać się uniknąć twardego Brexitu w najbliższy piątek m.in. poprzez przedłużenie art. 50, jeśli zajdzie taka potrzeba. W praktyce nie ma to jednak dużego znaczenia, ponieważ premier już wcześniej i tak planowała prosić UE o opóźnienie - teraz jest dodatkowo prawnie zobowiązana, by to zrobić.

Brytyjski parlament przyjął ustawę zmuszającą Theresę May do opóźnienia Brexitu. Cel – uniknięcie NO DEAL 12 kwietnia

Czy premier będzie musiała uzyskać zgodę Izby Gmin odnośnie do ewentualnej nowej daty Brexitu?

Nie, ponieważ przyjęta w poniedziałek ustawa Yvette Cooper została zmieniona przez Izbę Lordów w taki sposób, że brytyjska premier zachowuje przywilej samodzielnego uzgodnienia długości przedłużenia. Jest to o tyle zrozumiałe, że szczyt UE najprawdopodobniej zakończyłby się, zanim brytyjscy posłowie przeprowadziliby stosowne głosowania nad ewentualnymi ofertami unijnych przywódców.

Nadzwyczajny szczyt UE ws. Brexitu. Jaką decyzję podejmą przywódcy: twardy Brexit, przedłużenie, a może 'flextension'?

Czy UK weźmie udział w wyborach europejskich?

Wydaje się to coraz bardziej prawdopodobne, ale nie jest pewne dopóki nie zapadnie decyzja UE ws. wniosku Theresy May o przedłużenie art. 50. Wiadomo jedynie, że brytyjskie partie polityczne rozpoczęły już przygotowania do startu w eurowyborach.

Czy międzypartyjne rozmowy przynoszą jakieś efekty?

Jak na razie obie strony wypowiadają się pozytywnie o podjętej współpracy, chociaż laburzyści stwierdzili, że nie otrzymali jeszcze żadnej propozycji kompromisu ze strony rządu. Jak zauważa "The Guardian", już sam fakt, że rozmowy mają zostać wznowione w czwartek, wskazuje na brak przełomu.