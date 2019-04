Unia Europejska rozważa zaoferowanie Wielkiej Brytanii opóźnienia terminu Brexitu do końca roku

Liderzy UE będą dzisiaj na unijnym szczycie rozważać zaoferowanie Wielkiej Brytanii opóźnienia terminu Brexitu do końca tego roku. We wtorek na spotkaniu w Luksemburgu ministrowie ds. europejskich państw członkowskich postawili jednak warunek stronie brytyjskiej, aby podała "klarowny plan" na temat tego, jak zamierza wykorzystać dany jej czas.

10 kwietnia, w środę Unia Europejska ma podjąć decyzję w sprawie opóźnienia terminu Brexitu. W ubiegłym tygodniu Theresa May zwróciła się z pisemną prośbą do Donalda Tuska o przesunięcie daty wyjścia z UE na 30 czerwca, jednak liderzy Wspólnoty mają dzisiaj przedyskutować opcję, zgodnie z którą zaoferowaliby stronie brytyjskiej opóźnienie Brexitu do końca tego roku.

Theresa May otrzymała ostrzeżenie przed szczytem UE, że musi przedstawić Wspólnocie „klarowny plan” dotyczący tego, w jaki sposób zamierza w tym dodatkowym czasie przekonać brytyjski parlament do wynegocjowanej przez siebie umowy ws. Brexitu. Jest to warunek konieczny, jeśli premier zależy na opóźnieniu wyjścia z UE i uniknięcia twardego Brexitu w ten piątek.

Ministrowie ds. europejskich państw członkowskich we wtorek debatowali nad tym, pod jakimi warunkami dać Wielkiej Brytanii zgodę na dalsze opóźnienie Brexitu. W czasie wtorkowej konferencji prasowej w Luksemburgu George Ciamba, który jest reprezentantem Rumunii w UE, powiedział:

- Jest dla nas ważne, abyśmy zrozumieli, dlaczego Wielka Brytania chce zostać dłużej w UE. Nie możemy sobie pozwolić na dyskutowanie o tej kwestii co dwa tygodnie bez planu.

Z kolei szef irlandzkiego MSZ Simon Coveney powiedział:

- Wszyscy w tym tygodniu są otwarci na przedłużenie terminu Brexitu, ale na pewno zależy nam na zobaczeniu planu związanego z tym przedłużeniem.

Stef Blok, reprezentujący Holandię dodał:

- Naprawdę mam nadzieję, że strona brytyjska znajdzie sposób na uniknięcie twardego Brexitu. Liczymy na przedstawienie planu przez Wielką Brytanię, którego celem będzie uniknięcie wyjścia z UE bez umowy.

Prezydent Francji, Emmanuel Macron twierdzi, że Brexit powinien zostać przesunięty najpóźniej do grudnia 2019 roku, a co trzy miesiące UE powinna sprawdzać postępy ws. uporządkowanego wyjścia Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty.