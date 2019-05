Dziś ostatnie w historii eurowybory w UK - ZOBACZ najświeższe sondaże przedwyborcze

Fot. Facebook, Getty

Torysi spadli na odległe piąte miejsce, a Brexit Party umacnia się na pozycji lidera. Zobacz, jak zagłosują dziś brytyjscy wyborcy!

Najnowszy sondaż dotyczący wyborów do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzony przez YouGov we współpracy z "Timesem", pokazuje, że Brexit Party nadal dominuje, uzyskując 37 proc. głosów - o 2 proc. więcej niż w ubiegłym tygodniu.

Partia Lib Dem objęła dość stabilną pozycję na drugim miejscu, utrzymując sześciopunktową przewagę nad trzecią w kolejności Partią Pracy. Prawie jedna piąta badanych stwierdziła, że zamierza głosować na Lib Dem (19 proc.), co stanowi wzrost poparcia dla tego ugrupowania o 3 proc. w stosunku do ubiegłego tygodnia (16 proc). Poparcie dla laburzystów spadło z 15 proc. do 13 proc. w przeciągu ostatnich siedmiu dni. Partia Zielonych prawie dogania laburzystów, pozostając zaledwie jeden punkt proc. za Partią Pracy. Greens cieszą się obecnie 12-proc. poparciem (w zeszłym tygodniu było to 10 proc.).

Konserwatyści znajdują się obecnie na odległym piątym miejscu, z poparciem osiągającym jedynie 7 proc. - co oznacza znaczny spadek, ponieważ w ubiegłym tygodniu torysi mieli jeszcze 10 proc. poparcia. Partia Change UK ma obecnie 4 proc. poparcia, a UKIP może liczyć na 3 proc. głosów. Pozostałe 6 proc. wyborców zamierza oddać głos na kandydatów innych ugrupowań.