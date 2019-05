Nigel Farage "zaatakowany" w Newcastle - szef Brexit Party został trafiony... czekoladowym szejkiem!

Kandydujący do Parlamentu Europejskiego polityk został oblany czekoladowym szejkiem podczas spaceru wyborczego w Newcastle. Sprawca tego "ataku" został zatrzymany przez policję i odpowie za napaść.

Grupie ochroniarzy eurosceptycznego polityka nie udało się udaremnić "ataku" z użyciem napoju kupionego w jednym z popularnych fast-foodów, który miał miejsce podczas kampanii wyborczej. Farage skończył cały upaćkany szejkiem o smaku czekoladowym i miał mieć pretensje do osób odpowiedzialnych za jego ochronę, że nie potrafili powstrzymać 32-letniego Paula Crowther`a, który dopuścił się tego ataku.

Mężczyzna później tłumaczył, że to, co zrobił mieści się w ramach "protestu przeciwko takim ludziom". - Żółć i rasizm, które są przez nich rozpowszechniane są o wiele bardziej szkodliwe, niż trochę szejka na ich ubraniach - komentował. Crowther zaznaczył, że nie żałuje tego, co zrobił.

Farage zapowiedział wystąpienie na drogę sądową wobec sprawcy. Niemal cała brytyjska klasa polityczna potępiła ten atak. W obronę lidera Brexit Party wzięła szefowa rządu Theresa May, były premier Tony Blair oraz Brendan Cox, mąż posłanki Partii Pracy Jo Cox zamordowanej przez neonazistowskiego fanatyka.

Sadly some remainers have become radicalised, to the extent that normal campaigning is becoming impossible.



For a civilised democracy to work you need the losers consent, politicians not accepting the referendum result have led us to this.