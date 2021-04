Polka od 5 lat mieszkająca w Londynie na okładce magazynu VIGOUR. Magda Swider jest nie tylko modelką, ale i trenerem personalnym

Magda Swider to kobieta wszechstronna i nie da się jej opisać jednym słowem. Wprawdzie w modelingu pracuje już od 15 roku życia, a jej start był niezwykle ambitny, bo już parę miesięcy od podpisania kontraktu z Agencją Elite Magda stawiała swoje pierwsze kroki na wybiegach. Ponadto spełnia się także jako trener personalny i przełamuje stereotypy trenując... boks.

Pasja, ambicja, determinacja i pracowitość, to cechy, dzięki którym polska modelka, Magda Swider nieustannie się rozwija i to w dodatku wszechstronnie. Polka nie ogranicza się do i tak wymagającej branży modowej, ale jest także trenerem personalnym i z zaangażowaniem trenuje boks udowadniając, że nie jest to sport zarezerwowany wyłącznie dla mężczyzn.

Magda pojawiła się na okładce kwietniowego magazynu VIGOUR, a wymowny tytuł "The Power of Women" pasuje do niej idealnie...

W magazynie VIGOUR zobaczymy Polkę w stylizacjach z najnowszej kolekcji Baravia Fashion.

Kariera modelki

Polka swoją karierę modelki rozpoczęła w wieku 15 lat, gdy zachwyciła się nią Marlena Bielińska, była modelka i fotograf pracująca obecnie w Nowym Jorku. To właśnie w tym niezwykłym mieście Magda po raz pierwszy wyszła na wybieg, gdy podpisała kontrakt z agencją Elite.

Zaledwie pół roku później Magda Swider pracowała już systematycznie w Mediolanie, Paryżu oraz w Londynie. Ostatnio brała udział w kampanii reklamowej dla kosmetyków amerykańskiej marki PRETTY VULGAR.

Jej charakterystyczne niebieskie oczy z wyraźnie podkreślonymi brwiami zapadają w pamięć i niejednokrotnie można było je podziwiać w takich magazynach jak L’Officiel, I-D, Elegant czy Marie Claire.

Od ostatnich 5 lat Magda mieszka w Londynie i często można ją oglądać na wybiegach podczas prestiżowego tygodnia mody London Fashion Week.

Na co dzień trenerka personalna

I chociaż ciężko uwierzyć, że Magda Swider w swoim napiętym grafiku modelki jest w stanie znaleźć na to czas, z powodzeniem realizuje się też w roli trenera personalnego. Swoim klientkom radzi, aby obrały sobie konkretny cel i były w pełni świadome tego, że wyłącznie dzięki systematycznemu treningowi mogą go osiągnąć. Co jednak najistotniejsze – trening ma być przede wszystkim przyjemnością dla naszego ciała, a czas na niego poświęcony dedykujemy wyłącznie sobie i swojemu zdrowiu. Ruch nie jest jednak jedynym elementem treningu, ważna jest także dieta, na której Magda również się koncentruje i pokazuje, dlaczego warto zmienić nasze nawyki żywieniowe, które bardzo często nam szkodzą.

Modelka, która trenuje boks

Według Magdy kobiety powinny przełamywać stereotypy i sama skutecznie to robi, pokazując, że boks nie jest sportem wyłącznie dla mężczyzn. Modelka podkreśla, że wiele w tym wypadku zależy od treningu, a panie nie muszą bać się posiniaczonego i nadmiernie umięśnionego ciała. Polka proponuje im boxing-cardio, czyli trening bokserski polegający na walce z cieniem, w czasie którego zaangażowane są wszystkie partie ciała, a zwłaszcza brzucha, ramion, ud oraz pośladków. Jaki jest efekt?

- Dzięki tego typu aktywności spalamy tłuszcz i rzeźbimy mięśnie, ale, co ważne – nie nabieramy masy! - mówi Magda Swider.

Jak sama mówi – wszystko wynika z tego, że jej pasją jest sport i uwielbia sztuki walki. Polka współpracowała z firmą Adidas i obecnie spełnia się w roli influencerki dla takich marek sportowych, jak Fabletics i Gym Shark.

Bycie modelką w czasie pandemii

Mimo panującej pandemii polska modelka sprawdza obecnie swoje możliwości na Bliskim Wschodzie. To właśnie Dubaj stał się miejscem pracy Magdy Swider przez ostanie miesiące, gdy praca w branży modowej w Londynie i innych miastach w Europie była praktycznie niemożliwa ze względu na panującą sytuację epidemiczną.

Magda szybko nawiązała współpracę z marką odzieżowa BARAVIA Fashion w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Pojawiła się też miedzy innymi na okładce magazynu RAAMAT pozując w jednym z luksusowych hoteli w Dubaju FIVE Jumeirah Village.

Już wkrótce bedziemy mogli zobaczyć Magdę Swider także i na pokazach mody w Dubaju podczas niezwykłego wydarzenia, jakim jest Arab Fashion Week.

Jak mówi Magda:

- Piękne pustynie i wspaniała pogoda są idealne do zdjęć w plenerze.

Zobaczcie sami!