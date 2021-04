Duże ocieplenie na Wyspach. Aż 17 stopni Celsjusza w przyszłym tygodniu

Met Office podało, że temperatury na Wyspach mogą wzrosnąć nawet do 17 stopni Celsjusza.

Temperatury na Wyspach rosną z każdym dniem powyżej średniej o tej porze roku. Met Office podało, że w przyszłym tygodniu ma być nawet 17 stopni Celsjusza i słonecznie w wielu rejonach kraju.

Już w niedzielę w wielu rejonach kraju mieszkańcy mogą cieszyć się słoneczną pogodą, a synoptycy zapowiadają jeszcze cieplejsze warunki w przyszłym tygodniu. Jedynie w północno-zachodniej Anglii może wystąpić większe ryzyko opadów deszczu, przed którymi ostrzega Met Office.

17 stopni Celsjusza w przyszłym tygodniu

W oświadczeniu Met Office podano, że „w częściach północno-zachodnich UK mogą wystąpić sporadyczne opady deszczu lub mżawka”, jednak po południu będzie „przyjemnie ciepło”.

- W poniedziałek, wtorek i najprawdopodobniej środę temperatury mogą wzrosnąć do 16, 17 stopni Celsjusza, szczególnie w południowych rejonach Anglii i Walii. Na północy będzie odrobinę chłodniej. Zimne masy powietrza zbliżają się od północy – poinformowało Met Office.

Duże różnice temperatur

Nadal mamy do czynienia z przymrozkami nocą, jednak w dzień temperatury wzrastają do poziomu wyższego niż zwykle o tej porze roku.

- Obecnie temperatury wzrastają do poziomu powyżej normy o tej porze roku. Normalnie w kwietniu w Anglii jest około 12, 13 stopni. (…) Zimniejsze powietrze we wtorek nadciągnie nad Szkocję. Do tej pory temperatury w kwietniu były poniżej normy. Mieliśmy sporo przymrozków i trochę deszczu, dlatego zmiana będzie mile widziana na krótki czas. Mamy nadzieję, że ludzie będą mogli cieszyć się dobrą pogodą – dodało Met Office.

W sobotę wielu mieszkańców Anglii skorzystało z pięknej pogody i udało się do ogródków piwnych, które od poniedziałku są już otwarte. Ponadto pogoda dopisała także w czasie pogrzebu księcia Filipa na Zamku Windsor, a nagraną transmisję z tego niezwykłego pożegnania możecie zobaczyć tutaj: