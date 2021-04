Pogrzeb zjednoczył braci? Harry i William rozmawiali po pogrzebie księcia Filipa. Pomogła im księżna Kate [wideo]

Wnukowie królowej Elżbiety szli za trumną księcia Filipa w czasie ceremonii pogrzebowej rozdzieleni przez kuzyna, Petera Philipsa, jednak już po wyjściu z kaplicy bracia rozmawiali ze sobą. Pomocna okazała się Kate.

Od czasu rezygnacji księcia Harry’ego z pełnienia formalnych obowiązków w rodzinie królewskiej między nim i Williamem panują chłodne stosunki, które podobno jeszcze bardziej się pogorszyły po kontrowersyjnym wywiadzie udzielonym przez Meghan Markle i Harry’ego, w którym pojawiło się wiele oskarżeń dotyczących rodziny królewskiej. Na pogrzebie księcia Filipa doszło jednak o zaskakującej sceny.

Dopiero na pogrzebie księcia Filipa mogliśmy zobaczyć Williama i Harry’ego razem. Nie szli wprawdzie ramię w ramię za trumną, gdyż rozdzielał ich inny wnuk księcia Edynburga, Peter Philips, a w czasie nabożeństwa siedzieli po przeciwnych stronach kaplicy, jednak już po wyjściu z niej rozmawiali ze sobą.

