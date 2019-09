Drugie referendum, ale bez poparcia opcji pozostania w UE - oto nowe oficjalne stanowisko laburzystów ws. Brexitu

Polscy imigranci, przedstawiciele największej mniejszości narodowej w Wielkiej Brytanii, wobec Brexitu - to temat szerokiego i przekrojowego tekstu jaki ukazał się na łamach "The Guardian".

W wywiadzie dla "Sky News" Nigel Farage powiedział, że zamierza reprezentować swoją nową partię w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się w przyszłym miesiącu.

Po odrzuceniu wczoraj przez parlamentarzystów wszystkich czterech wniosków dotyczących alternatywnych scenariuszy dla Brexitu, Theresa May zwołała na dziś specjalne posiedzenie rządu dotyczące dalszego...

Najnowsze badania pokazują niepokojącą tendencję wśród brytyjskiego społeczeństwa: liczba zachowań rasistowskich i dyskryminujących osoby pochodzące z mniejszości etnicznych wzrosła z 58 proc. do 71 proc....

Rozwścieczeni konserwatyści do Theresy May: "Zablokujemy przedterminowe wybory"

Posłowie z całej Partii Konserwatywnej grożą, że zablokują wszelkie próby Teresy May, mające doprowadzić do przyspieszonych wyborów. Może to pogłębić wewnątrzpartyjne podziały i zaostrzyć kryzys związany...