Kurs funta poszedł w górę po wyroku Sądu Najwyższego. Parlament brytyjski wznowi obrady już jutro!

Po tym, jak Sąd Najwyższy wydał decyzję, że premier Boris Johnson nie miał prawa zawieszać parlamentu na pięć tygodni, kurs funta poszedł w górę wobec euro i dolara. Spiker Izby Gmin poinformował z kolei, że parlament wznowi obrady już jutro.

Downing Street poinformowało, że ustosunkuje się do werdyktu Sądu Najwyższego w kwestii prorogacji parlamentu, natomiast parlamentarzyści zażądali od Borisa Johnsona dymisji i wznowienia obrad Izby Gmin tak szybko jak to możliwe.

Spiker Izby Gmin w trybie natychmiastowym podjął decyzję o wznowieniu obrad parlamentu już w środę, dzięki czemu coraz bardziej prawdopodobne staje się uniknięcie najgorszego scenariusza i zablokowanie twardego Brexitu. Informacje te z kolei wpłynęły na wartość funta wobec największych walut, takich jak euro i dolar.

Przeczytaj koniecznie: Zawieszenie parlamentu było NIEZGODNE Z PRAWEM - znamy wyrok Sądu Najwyższego. Co zrobi Boris Johnson?

Po werdykcie Sądu Najwyższego wartość szterlinga wzrosła do 1,246 dolara z 1 244 dolara na początku dnia. Z kolei wobec euro wartość funta wzrosła do 1,13 EUR. Obecnie wobec złotego wartość brytyjskiej waluty plasuje się na poziomie 4,97 PLN.

Finansiści twierdzą ponadto, że istnieje wola ze strony Unii Europejskiej do wprowadzenia zasadnych zmian w umowie brexitowej, jednak do tej pory Boris Johnson nie przedstawił ze swojej strony nic wartego uwagi. Nie zmienia to faktu, że droga do osiągnięcia porozumienia nie jest zamknięta, co z kolei trzyma funta na przyzwoitym poziomie od ubiegłego tygodnia.

Ponadto parlament, który odzyskał prawo głosu może wykorzystać efektywnie najbliższe tygodnie na uniemożliwienie wyjścia z UE bez umowy i ewentualne przesunięcie terminu Brexitu.

Polecane: Bez przełomu ws. Brexitu - spotkanie Donalda Tuska z Borisem Johnsonem w Nowym Jorku okazało się bezowocne