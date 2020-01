Dramatyczna sytuacja rynku mieszkaniowego w UK - na Wyspie brakuje aż 5 milionów mieszkań

Pod względem sytuacji na rynku mieszkaniowym Wielka Brytania wypada gorzej niż Węgry lub Czechy. Dlaczego jest tak źle? Skąd wziął się kryzys? Czy w przyszłości może być lepiej? Spróbujemy odpowiedzieć na te pytania!

Problem niedostatecznej podaży mieszkań to bardzo poważna, choć mało medialna kwestia. To ona stoi za tym, że domy i mieszkania osiągają tak niebotyczne ceny w UK, a bezdomność jest bardzo poważnym problemem, który dotyka 400 tysięcy osób na Wyspie. Według National Housing Federation w samej Anglii brakuje około 4 milionów mieszkań, na zakup który mogliby sobie pozwolić ludzie dobrze zarabiający. Kolejne 750 tysięcy lokali brakuje w Szkocji, Walii i Północnej Irlandii.

Jest źle. Ale jakie są przyczyny i co można z tym zrobić?

CZYTAJ TAKŻE: Lepsze zarobki dla pracowników Royal Mail, JD Sports i British Airways? Inwestorzy rekomendują wprowadzenie Real Living Wage kolejnym firmom

Jak pisze Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, problem ten jest po części związany z Brexitem. - Część politologów i socjologów wskazuje niezadowolenie ze wzrostu cen mieszkań spowodowanego przez małą podaż oraz imigrację jako ważny czynnik, który rozbudzał brexitowe nastroje - komentował Prajsnar.

Przyczyn kryzysu należy szukać również w fatalnych decyzja politycznych sprzed kilkudziesięciu lat. W latach 80-tych lokalne samorządy wycofały się z projektu budowy mieszkań komunalnych. Także w tym czasie nie wypracowano żadnej strategii odciążającej południe Wyspy w tym względzie i sprzyjające rozwojowi na północy Anglii. Kilkadziesiąt lat później brytyjskie społeczeństwo musi ponosić konsekwencje tamtych decyzji.

GORĄCY TEMAT: Tragedia w Londynie: 83-letnia Polka zginęła pod kołami ciężarówki przechodząc przejściem dla pieszych

- Wskazują one [analizy], że przez 10 lat (2007 r. - 2017 r.) liczba mieszkań przypadających na 1000 mieszkańców Wielkiej Brytanii nieznacznie spadła (do 422). W tym samym czasie Polska poprawiła swój wynik z 341 do 380. Można przypuszczać, że dystans pomiędzy tymi dwoma krajami nadal będzie się zmniejszał - czytamy w analizie przygotowanej przez ekspertów portalu RynekPierwotny.pl. Oznacza to, że Polska za 10 lat - 15 lat może wyprzedzić w tym względzie UK!