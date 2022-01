Dover: Kolejny polskie kierowca ciężarówki przyłapany na przemycie narkotyków

Nasz rodak próbował wwieźć do UK "towar" o wartości 2,1 mln funtów

Na naszych łamach wielokrotnie pisaliśmy o polskich kierowcach ciężarówek, którzy licząc na łatwy zarobek trudnią się przemytem narkotyków. Niestety, dziś ujawnimy kolejną tego typu historię...

39-letnie obywatel Polski próbował przeszmuglować na Wyspy narkotyki warte około 2,1 miliona funtów, jak później zostało to oszacowane przez ekspertów medycyny sądowej z National Crime Agency. Do próby przemytu doszło w Port of Dover, a konkretnie w Eastern Docks. Kontrola funkcjonariuszy brytyjskiego Border Force ujawniła, że nasz rodak próbował ukryć "towar" w grodziach swojej przyczepy. Narkotyki były dobrze zamaskowane za pomocą drewnianych desek. W sumie wykryto sześć metalowych skrzynek zawierających 45 kg kokainy. Dodajmy, że ciężarówka zawierała również legalny ładunek załadowane w Holandii.

Kolejny Polak "wpadł" podczas przemytu narkotyków

Jak czytamy na łamach lokalnego portalu "KentOnline" Rafał Cz. przed obliczem sądu Canterbury Crown Court przyznał się do zarzutów związanych z próbą przemytu narkotyków do Wielkiej Brytanii. Nie znamy jeszcze wysokości wyroku w tej sprawie.

"Przemytnicy tacy jak [...] ryzykują swoją wolność, pomagając zorganizowanym grupom przestępczym, którym zależy tylko na zyskach" - komentował Darren Nicholls, kierownik operacyjny z NCA. Podkreślał, że National Crime Agency kontynuuje swoją walkę z przemytem narkotyków klasy A do UK oraz współpracę z kluczowymi partnerami, takimi jak Border Force. "Będziemy nadal chronić nasze granice i społeczności" - deklarował.

Warto w tym miejscu przypomnieć prawdziwego przemytniczego rekordzistę w tym względzie. Pod koniec 2021 roku pisaliśmy o Polaku, który do UK chciał wwieźć aż pół tony kokainy wartej 33 mln funtów! Jak czytamy w oficjalnym komunikacie National Crime Agency w wyniku kontroli ustalono, że w ładunku zamrożonych krążków cebuli przewoził narkotyki. W sumie znaleziono aż 418 kilogramów kokainy.

