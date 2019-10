Donald Tusk: Decyzja UE o odroczeniu terminu Brexitu zależy od tego, jak dziś wieczorem zagłosuje Izba Gmin

Fot. YouTube

Donald Tusk zapowiedział dziś na posiedzeniu Parlamentu Europejskiego, że decyzja UE o odroczeniu terminu Brexitu zależy w głównej mierze od tego, jak dziś wieczorem Izba Gmin zagłosuje w sprawie Withdrawal Agreement Bill. Przewodniczący Rady Europejskiej zaznaczył także stanowczo, że jakakolwiek decyzja odnośnie No Deal Brexit nie będzie pochodziła od strony unijnej.

Najwyżsi przedstawiciele Unii Europejskiej, mimo nieukrywanego zmęczenia kwestią Brexitu, są nadal otwarci na dialog z Wielką Brytanią. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zapowiedział właśnie, że czeka na rozstrzygnięcia w Westminsterze odnośnie Withdrawal Agreement Bill i Umowy Borisa Johnsona zawartej z UE w czwartek 17 października, i dopiero po głosowaniu w Izbie Gmin będzie w stanie dokładniej podać stanowisko UE ws. wydłużenia terminu Brexitu. Jednocześnie Tusk zaznaczył, że Wspólnota nie dąży do No Deal, a jeśli do twardego Brexitu dojdzie, to stanie się tak z woli UK, a nie z woli UE. - Jedno musi być jasne, tak jak to powiedziałem w sobotę premierowi Johnsonowi - Brexit bez porozumienia nigdy nie będzie naszą decyzją” - podkreślił przewodniczący RE.

Bądź na bieżąco: W parlamencie zaczyna się „ekspresowe” tempo prac nad ustawą ws. Brexitu

Zwracając się do eurodeputowanych Donald Tusk wyraźnie zaznaczył jednak, że obecna sytuacja jest mocno skomplikowana. - Sytuacja jest dosyć skomplikowana po wydarzeniach, które miały miejsce w Zjednoczonym Królestwie w weekend i po brytyjskiej prośbie o wydłużenie Art. 50. Konsultuję się z liderami [państw członkowskich UE – przyp.red.] odnośnie tego, jak zareagować i podejmę decyzję w najbliższych dniach. Jest jednak oczywiste, że wynik tych konsultacji będzie w dużej mierze zależeć od tego, na co brytyjski parlament się zdecyduje lub nie zdecyduje. Powinniśmy być gotowi na każdy scenariusz – oświadczył Tusk.

Gubisz się w Brexicie? Czytaj: Co czeka nas w tym tygodniu w związku z Brexitem?