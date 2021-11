Dokąd wybrać się na dalszą emigrację? Oto kraje najczęściej brane pod uwagę przez Polaków z UK

Fot. Getty

Zastanawiasz się, dokąd się wybrać na dalszą emigrację z UK? Oto, które kraje są najczęściej brane pod uwagę przez Polaków mieszkających na Wyspach.

Polacy, którzy obecnie mieszkają w Wielkiej Brytanii, rozważają często nie tylko alternatywę między powrotem do Polski a pozostaniem w UK do końca swoich dni. Wiele osób zastanawia się też nad ewentualną dalszą emigracją, czyli nad przeprowadzką z Wielkiej Brytanii nie do ojczyzny, ale do jakiegoś innego kraju. W które państwa Polacy z UK celują najczęściej? Dokąd chcieliby wybrać się na dalszą emigrację?

O to właśnie zapytaliśmy niedawno na naszym profilu na Faceboooku. Liczba konstruktywnych odpowiedzi na temat przewyższyła nasze oczekiwania i postanowiliśmy zrobić małe podsumowanie tego nieformalnego „głosowania”. Nie są to oczywiście obiektywne wyniki żadnej formalnej ankiety, jednak odpowiedzi udzielone przez naszych Czytelników mogą dać ogólny obraz zapatrywań emigracyjnych Polaków z UK.

Dokąd Polacy z UK chcieliby się wybrać na dalszą emigrację?

Choć odpowiedzi były bardzo zróżnicowane, to jednak kilka państw przewijało się w sporej części komentarzy. Zdecydowanie najczęściej wskazywanym wyborem były Kanada, Nowa Zelandia i Hiszpania. Wiele osób rozważa też dalszą emigrację do takich państw, jak Australia, USA, Islandia, Norwegia, Szwecja, Szwajcaria. Zdarzały się także osoby wskazujące Finlandię, Niemcy i Włochy. Co ciekawe, wśród odpowiedzi pojawiło się także sporo mniej oczywistych wyborów, jak choćby Japonia, Chorwacja czy Grecja.

Nie wszyscy jednak wymieniali konkretny kraj, do którego chcieliby wybrać się na dalszą emigrację z UK. Zdarzały się też komentarze bardziej refleksyjne, a niektóre dość pesymistyczne. Przykładowo, jeden z komentujących wyraził opinię, że wszędzie problemy będą podobne: „Szczerze? Nie ma już żadnego wyboru. Są dwa wyjścia. Albo wrócić do kraju i łudzić się że będzie dobrze, albo zostać w tym kraju, w którym się jest obecnie. Gdzie by się nie pojechało, (poleciało), będzie tak samo”.

Oczywiście, jak to zwykle na Facebooku i w całym internecie bywa, nie obyło się bez żartobliwych i ironicznych wypowiedzi. I tak, zdarzyli się komentujący, którzy na dalszą emigrację chcieliby wybrać się na Białoruś czy do San Escobar.

A Wy dokąd chcielibyście wybrać się na dalszą emigrację? Czekamy na Wasze odpowiedzi! Cały opisany wyżej post, wraz z wszystkimi komentarzami, można zobaczyć na Facebooku: