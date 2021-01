Przeprowadzasz się z UK do Polski? Oto co musisz wiedzieć o mieniu przesiedlenia od 1 stycznia 2021

Fot. Getty

Jakie opłaty celne i podatkowe trzeba zapłacić w razie wyprowadzki z UK i przewożenia całego dobytku do Polski od 1 stycznia 2021? Oto aktualne zasady dotyczące mienia przesiedlenia.

Od 1 stycznia 2021 Wielka Brytania znajduje się poza obszarem celnym Unii Europejskiej. Co do zasady oznacza to, że przewóz towarów obarczony jest dodatkowymi opłatami celnymi i podatkowymi. Jednak w przypadku przeprowadzki z UK na teren UE (np. do Polski), obowiązują określone wyjątki.

Czym jest mienie przesiedlenia?

Mienie przesiedlenia są to przedmioty osobiste, należące do osoby przesiedlającej się - czyli to osoby, która się przeprowadza. W dokumencie dostępnym na polskich stronach rządowych czytamy o następujących zasadach przewodu mienia przesiedlenia z UK do Polski od 1 stycznia 2021:

„Na podstawie tych przepisów zwolnione z należności celnych przywozowych jest mienie osobiste przywożone przez osoby fizyczne, przenoszące swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego na obszar celny Unii Europejskiej.

Zwolnienie jest ograniczone do mienia osobistego, które:

za wyjątkiem szczególnie uzasadnionych okoliczności, pozostawało w posiadaniu oraz, w przypadku towarów nieprzeznaczonych do konsumpcji, było używane przez osobę zainteresowaną w jej poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej sześć miesięcy przed datą, w której osoba zainteresowana przestała zamieszkiwać w państwie trzecim, które opuściła;

jest przeznaczone do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania.

Ponadto zwolnienie może zostać udzielone tylko osobom, których miejsce zamieszkania znajdowało się poza obszarem celnym Unii Europejskiej nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy.

Dla celów stosowania ww. przepisów rozporządzenia nr 1186/2009 przyjmuje się, że wymagany co najmniej 12-miesięczny okres zamieszkiwania poza obszarem UE obejmuje również czas zamieszkiwania przez osobę przenosząca swoje miejsce zamieszkania w Wielkiej Brytanii przed wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej”

Należy jednak pamiętać, że od powyższych zasad istnieją wyjątki - czyli towary, których pod żadnym pozorem nie można zaliczyć do mienia przesiedlenia, objętego ulgami celnymi. Do wyjątków tych należą:

wyroby alkoholowe

tytoń i wyroby tytoniowe

handlowe środki transportu

przedmioty wykorzystywane do wykonywania rzemiosła lub zawodu, inne niż przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania tych zajęć.

Więcej informacji na temat mienia przesiedlenia od 1 stycznia 2021 można znaleźć na stronach rządowych: POWRÓT DO POLSKI. MIENIE PRZESIEDLENIA.