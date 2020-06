Praca po powrocie do Polski: Jak skutecznie znaleźć dobre zatrudnienie? Zobacz 4 proste zasady

Fot. Getty

Po latach spędzonych na zagranicznym rynku zatrudnienia można czuć się zdezorientowanym, szukają pracy w Polsce. Zobacz 4 proste zasady, ułatwiające szukanie pracy po powrocie z emigracji.

Wracając do Polski, dobrze jest pamiętać, że przez lata emigracji zmiany zaszły zarówno po naszej stronie (doświadczenie życiowe i zawodowe, kursy, studia, inna perspektywa), ale także po stronie kraju, do którego wracamy. Może się okazać, że Polska, którą zostawiliśmy lata temu, teraz jest nie do poznania - szczególnie pod względem reguł rządzących rynkiem pracy. Poniżej zamieszczamy kilka wskazówek, które ułatwią sprawne odnalezienie się w polskiej rzeczywistości zawodowej.

1. Poznaj rynek pracy w Polsce oraz określ swoje cele, oczekiwania i możliwości

Polski rynek pracy wciąż nie jest tak elastyczny, jak rynek niemiecki czy brytyjski. Biurokracja nadal nie daje spokoju przedsiębiorcom, a w niektórych regionach trudno znaleźć dobrą pracę. Należy jednak pamiętać, że wiele się zmieniło przez ostatnie 20-30 lat. Na polski rynek weszła duża liczba korporacji, które silnie wpłynęły na krajobraz zatrudnienia - szczególnie w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Gdańsk. Aby się w tym wszystkim odnaleźć, warto poszperać w internecie - jeszcze zanim wyprowadzimy się w UK.

2. Planowanie swojej ścieżki zawodowej to podstawa sukcesu

Aby nie wylądować w niskopłatnej pracy bez perspektyw w Polsce, trzeba z wyprzedzeniem zaplanować swoje kroki zawodowe. Dobrze jest zacząć od określenia własnych celów, priorytetów i oczekiwań. Następnie można „przymierzyć” te cele i oczekiwania do swoich realnych umiejętności, doświadczenia, kompetencji - aby nie mierzyć ani zbyt nisko, ani zbyt wysoko, gdyż w ten sposób łatwo się rozczarować. Gdy już znamy swoje oczekiwania i możliwości, sprawdźmy, czy na polskim rynku pracy jest szansa znaleźć oferty, które będą dla nas satysfakcjonujące - w tym celu można przeszukiwać portale internetowe, taki jak Pracuj.pl czy Linkedin, na których pracodawcy wstawiają ogłoszenia o pracy i poszukują pracowników.

3. Zbieraj dowody swoich mocnych stron do CV

Aby ułatwić sobie późniejsze aplikowanie o pracę, dobrze jest pozbierać dokumenty, które potwierdzają wszelkie nasze mocne strony, które podamy w CV - doświadczenie zawodowe, wykształcenie, odbyte kursy, zdobyte certyfikaty, umiejętność posługiwania się językiem obcym itd.

4. Zacznij szukać pracy w Polsce przed wyjazdem z Wielkiej Brytanii

Wiele osób przebywających na emigracji wychodzi z założenia, że najpierw wrócą do Polski, a potem „jakoś” znajdą pracę. Niestety, nie jest to dobra strategia - chyba, że nie będzie nam przeszkadzało życie z oszczędności przez nawet kilka miesięcy. W Polsce minimalna stawka wciąż pozostawia wiele do życzenia, zatem znalezienie naprawdę satysfakcjonującej oferty oraz otrzymanie dobrej pracy jest procesem często czasochłonnym - i na to należy się przygotować, a nie liczyć na lut szczęścia. Dobrze jest więc zacząć szukać pracy w Polsce jeszcze przed wyprowadzką z Wielkiej Brytanii. W dzisiejszych czasach coraz więcej firm dysponuje możliwością przeprowadzenia rekrutacji (w tym rozmowy kwalifikacyjnej) online.

Czy Ty zastanawiasz się nad szukaniem pracy w Polsce? A może już znalazłeś pracę po powrocie z emigracji? Jak polscy pracodawcy postrzegają osoby, które przez kilka lub kilkanaście lat pracowały zagranicą? Piszcie do nas na adres: [email protected].

