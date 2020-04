Do UK czarterowym samolotem sprowadzono 180 Rumunów do zbierania owoców w czasie pandemii

W dniu dzisiejszym na lotnisku w Stansted wylądował czarterowy samolot z 180 rumuńskimi pracownikami. Mają oni pracować przy zbiorze owoców. Sprowadzenie imigrantów do UK było koniecznie, bo Brytyjczycy się do tej pracy nie palili...

Przypomnijmy, na Wyspach panuje koszmarna sytuacja w rolnictwie. Brytyjscy farmerzy na gwałt potrzebują pracowników, którzy zajmą się zbiorem warzyw i owoców. Z najnowszych informacji wynika, że w najbliższych tygodniach będzie dostępnych aż 90 000 miejsc pracy w branży rolniczej, głównie przy zbiorze warzyw i owoców w różnych częściach kraju. Cały okres pracy sezonowej będzie dotyczył od sześciu tygodni do sześciu miesięcy.

Niestety, sami Brytyjczycy niezbyt chętnie garną się do pracy tego typu, konieczna jest więc pomoc imigrantów. Tych trzeba na Wyspę zwozić samolotami - i to dosłownie! Dziś, na londyńskim lotnisku Stansted wylądował wyczarterowany samolot z Bukaresztu, który do UK przywiózł około 180 pracowników z Rumunii, którzy mają zająć się właśnie zbiorem warzyw i owoców.



Według założonych planów ma to być pierwszy z maksymalnie sześciu takich transportów, które sprawią, że brytyjskie farmy będą mogły jako tako funkcjonować. Stowarzyszenie Country Land & Business Association ostrzega, że przedłużający się brak rąk do pracy w tym sektorze, spotęgowany dodatkowymi ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa, może przyczynić się do bolesnego w skutkach kryzysu.

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną przy "transporcie" pracowników mają zostać zachowane wszystkie środki ostrożności. Pracownicy z pokładu Boeinga 737 zostaną zabrani autobusem do farm na południowym wschodzie Wielkiej Brytanii. do hrabstwa Lincolnshire.

Pasażerowie na pokładzie samolotu będą zobowiązani do przestrzegania wytycznych dotyczących dystansu społecznego i nie będą mogli wrócić do Rumunii, jeśli wykażą jakiekolwiek objawy Covid-19.