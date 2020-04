Kurs funta wysoko! Szterling na rekordowym od czterech tygodni poziomie wobec największych walut

Mimo ogólnych mało optymistycznych informacji dotyczących pandemii, funt odnotował stabilny wzrost po tym, jak Boris Johnson został wypisany ze szpitala i udał się na rekonwalescencję do Chequers.

Niepokojący stan zdrowia premiera w ubiegłym tygodniu wpłynął negatywnie na kurs funta, który we wtorek zaliczył spadek. Jednak wraz z wypisaniem Borisa Johnsona ze szpitala w niedzielę wielkanocną, szterling w poniedziałek poszybował w górę.

Obecnie jego wartość plasuje się na poziomie 1,15 euro, 1,25 dolara i 5,21 złotego. Ponadto kolejnym czynnikiem pozytywnym, który wpłynął na funta była zmiana prezesa Banku Anglii, a wraz z nim zmiana polityki Banku Centralnego Anglii.

Stery przejął Andrew Bailey, który podjął decyzje o cięciu stóp procentowych, co doprowadziło do większego skupu aktywów, a w konsekwencji do umocnienia się funta.

Finansiści podają, że kurs szterlinga jest obecnie najwyższy od czterech tygodni wobec największych walut. Mimo ogólnych negatywnych informacji odnośnie koronawirusa, eksperci sugerują pojawienie się pewnej nadziei na horyzoncie, dzięki której funt się wzmacnia.

Prawda jednak jest taka, że nic nie można przewidzieć w związku z rozwojem pandemii i mimo tego, że państwa europejskie zamierzają poluzować restrykcyjne regulacje związane z koronawirusem kierując się ratowaniem gospodarki, nadal nie wiadomo, czy jest to dobry pomysł.

