Długa lista spraw, które kładą się cieniem na 9 latach rządów Partii Konserwatywnej. Zaszkodzą torysom w nadchodzących wyborach?

Zamrożenie zasiłków, błędy we wdrażaniu zasiłku Universal Credit czy podniesienie wieku emerytalnego - to sprawy, które mogą zaszkodzić torysom

Pozostająca u władzy Partia Konserwatywna kreuje się na jedyną partię w Wielkiej Brytanii zdolną do doprowadzenia Brexitu do końca i wypełnienia woli Brytyjczyków wyrażonej w referendum 23 czerwca 2016 r. Ale Brexit to tylko jeden z obszarów, którymi mieszkańcy Wysp są na co dzień żywotnie zainteresowani – w przypadku pozostałych tematów torysi odnotowali wiele wpadek, za które w nadchodzących wyborach może im przyjść słono zapłacić.

Boris Johnson pragnie, by wyznaczone na 12 grudnia, przedterminowe wybory, dotyczyły przede wszystkim tematu Brexitu. I trudno się temu dziwić, ponieważ podejście torysów do Brexitu może im dać wygraną, a podejście do innych tematów – już niekoniecznie. Wśród spraw, które przed nadchodzącymi wyborami politycy Partii Konserwatywnej chcieliby wymazać z pamięci Brytyjczyków, są m.in.:

1. Obietnica zbudowania 200 000 Starter Homes. Domy te miały być dostępne dla osób poniżej 40 roku życia i kupujących nieruchomość po raz pierwszy, a także miały być tańsze o 20 proc. w stosunku do ceny rynkowej. REZULTAT: Nie zbudowano ani jednego Starter Home;

2. Wydatek rzędu £225 000 na kampanię informacyjną ws. Universal Credit. REZULTAT: Kampania DWP została uznana przez Advertising Standards Authority za wprowadzającą w błąd, bezpodstawną i przesadną.

3. Niedostateczne rozliczenie się z islamofobią w łonie partii, o której stowarzyszenie Muslim Council of Britain napisało do komisji Equality and Human Rights Commission. REZULTAT: Partia Konserwatywna nie przeprowadziła wewnętrznego śledztwa w tej sprawie;

4. Spadek liczby policjantów ze 140 000 w 2010 r. do 117 000 w 2018 r.;

5. Niedoprowadzenie do zrównania w prawach małżeństw i związków partnerskich z parami, które nie zalegalizowały faktu bycia razem, odnośnie dostępu do zasiłku po śmierci jednego z partnerów przed osiągnięciem wieku emerytalnego. REZULTAT: Pogrążeni w żałobie partnerzy wciąż nie mają prawa do jednorazowego zasiłku Bereavement Support Payment w wysokości £3 500 i kwoty £350 miesięcznie wypłacanej przez 18 kolejnych miesięcy od śmierci partnera;

6. Błędy we wdrażaniu zasiłku powszechnego Universal Credit. REZULTAT: Wiele kobiet zostało zmuszonych do pracy na ulicy na skutek braku pieniędzy;

7. Pozostawienie kobiet, którym podniesiono wiek emerytalny, samych sobie. REZULTAT: Wiele kobiet urodzonych w latach 50. nie przystosowało się do zmian i nie przygotowało na to, że na wypłatę emerytury będzie musiało jeszcze trochę poczekać;

8. Ograniczenie dopłat na dzieci w ramach Child Tax Credits lub Universal Credit do dwójki dzieci. REZULTAT: W rodzinach wielodzietnych tę samą kwotę zasiłku rodzice muszą podzielić pomiędzy większą ilość dzieci. Zmiana dotknęła blisko 600 000 dzieci;

9. Zbyt słabe dofinansowanie publicznego systemu opieki zdrowotnej. REZULTAT: Eksperci twierdzą, że na skutek niedofinansowania NHS od 2012 r. zmarło w UK nawet 130 000 pacjentów;

10. Zamrożenie zasiłków. REZULTAT: Na skutek wprowadzonego w 2013 r. Benefit Cap (£23 000 w Londynie i £20 000 poza Londynem) nastąpiło „społeczne czyszczenie” obszarów śródmiejskich.

