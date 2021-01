Dodaje, że wciąż nie ma pewności co do pełnego otwarcia Anglii na Wielkanoc

Minister zdrowia Matt Hancock w programie "Sophy Ridge on Sunday" na antenie telewizji Sky News przyznał, że restrykcje wprowadzone w UK zaczynają przynosić efekty, ale czeka nas jeszcze "długa, długa, długa" droga do luzowania ograniczeń.

Wygląda na to, że wprowadzone przez brytyjskie władze obostrzenia i ograniczenia zaczynają przynosić odpowiednie skutki - przyznał występując w programie Sophy Ridge szef resortu zdrowia, Matt Hancock. Wskaźniki zakażeń zaczynają spadać, ale wciąż są wysokie, a NHS nadal pozostaje pod "ogromną" presją. Pomimo, że idzie ku lepszemu, to minister Hancock wyraźnie zaznaczył, że czeka nas jeszcze "długa, długa, długa" droga do znoszenia restrykcji.

Matt Hancock mówi o naprawdę długiej perspektywie wychodzenia z obostrzeń

"Istnieją wczesne dowody na to, że blokada zaczyna zmniejszać liczbę przypadków, ale przed nami jeszcze długa, długa, długa droga, aby wskaźniki spadły do wystarczająco niskiego poziomu, ponieważ ilość zachorowań znajdowała się na niewiarygodnie wysokim poziomie" - komentował Hancock. "Widać też dużą presję na NHS. Widać ją każdego dnia. NHS wykonuje niesamowitą pracę w niesamowicie trudnych okolicznościach" - dodawał, chwaląc robotę wykonywaną przez brytyjską służbę zdrowia.

Czy przedsięwzięte środki są wystarczające wobec nowego, groźniejszego i bardziej śmiertelnego wariantu? "Jestem pewien skuteczności środków, które teraz wprowadziliśmy. Liczy się to, że wszyscy ich przestrzegają" - odpowiadał przedstawiciel władzy na tak postawione pytanie.

Niemniej, Hancock przyznaje, że mutacja Covid-19 go "naprawdę martwi". Zaznaczył również, że wśród członków rządu wciąż nie pewności, że Anglia zostanie w pełni "otwarta" na Wielkanoc.

Zaprzecza doniesieniom o płaceniu 500 funtów osobom z pozytywnym testem

Dodatkowo, jedne z najważniejszych polityków gabinetu kierowanego przez Borisa Johnsona odniósł się do doniesień prasowych dotyczących tzw. zapomogi Covid "Payment". Informacja o kwocie 500 funtów wypłacanych każdemu, kto wykazałby pozytywny test na koronawirusa, aby zachęcić go do pozostania na kwarantannie nie jest zgodna z obecną polityką rządu, zapewnił Hancock.

Więcej o tej sprawie pisaliśmy w tym artykule:

Warto również przypomnieć, że szef brytyjskiego resortu zdrowia ostatnio sam wylądował na kwarantannie. Minister Matt Hancock po otrzymaniu ostrzeżenie z aplikacji NHS Covid-19 podjął decyzję o izolacji. Poinformował opinię publiczną o sytuacji, w jakiej się znalazł za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na swoim profilu na Twitterze Matt Hancock zamieścił krótki filmik, w której mówi o sytuacji, w jakiej się znalazł.

"Ostatniej nocy otrzymałem powiadomienie z aplikacji NHS, co oznacza, że będę się izolował w swoim domu, nie wychodząc z niego aż do niedzieli" - komentował członek rządu Borisa Johnsona i jeden z polityków, którzy podejmują najważniejsze decyzje związane z lockdownem w UK i pandemią koronawirusa na Wyspie.

Więcej na ten temat pisaliśmy w tym artykule:

