PILNE: Matt Hancock na kwarantannie. Brytyjski minister zdrowia złamał obowiązujące restrykcje

Szef brytyjskiego resortu zdrowia wylądował na kwarantannie. Minister Matt Hancock po otrzymaniu ostrzeżenie z aplikacji NHS Covid-19 podjął decyzję o izolacji.

Minister zdrowia sam poinformował opinię publiczną o sytuacji, w jakiej się znalazł za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na swoim profilu na Twitterze Matt Hancock zamieścił krótki filmik, w której mówi o sytuacji, w jakiej się znalazł. "Ostatniej nocy otrzymałem powiadomienie z aplikacji NHS, co oznacza, że będę się izolował w swoim domu, nie wychodząc z niego aż do niedzieli" - komentował członek rządu Borisa Johnsona i jeden z polityków, którzy podejmują najważniejsze decyzje związane z lockdownem w UK i pandemią koronawirusa na Wyspie.

Last night I was alerted by the @NHSCOVID19app to self isolate so I’ll be staying at home & not leaving at all until Sunday.



We all have a part to play in getting this virus under control. pic.twitter.com/MaN1EI7UyY