W Anglii wprowadzona zostanie zapomoga Covid Payment? £500 miałoby skłonić do samoizolacji osoby zakażone koronawirusem

Fot. Getty

W Anglii już wkrótce może zostać wprowadzona zapomoga Covid Payment w wysokości £500, która przysługiwałaby wszystkim osobom zakażonym koronawirusem. Raport przygotowany przez Department of Health and Social Care nie pozostawia złudzeń, że tylko bezwarunkowa pomoc dla osób chorych na COVID-19 może je zachęcić do poddania się samoizolacji.

Z badania przeprowadzonego przez Cabinet Office wynika, że tylko 17 proc. osób mających objawy COVID-19 testują się na obecność koronawirusa. Z kolei eksperci Department of Health and Social Care ustalili, że zaledwie 1 na 4 osoby poddaje się w razie potrzeby samoizolacji, natomiast aż 15 proc. osób z podejrzeniem choroby normalnie chodzi do pracy. I właśnie na fali tych nadzwyczaj niepokojących wyników badań eksperci Department of Health and Social Care przygotowali dla rządu 16-stronicowy raport, z którego wynika, że tylko bezwarunkowa zachęta finansowa w postaci £500 może skłonić ludzi do poddania się testom na koronawirusa oraz do pozostania przez 10 dni w domu. A przypomnijmy, że obecnie otrzymanie zapomogi w ramach Test and Trace Support Payment w wysokości £500 obwarowane jest kilkoma wymogami. O zapomogę mogą się starać jedynie te osoby, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

poddały się samoizolacji, ponieważ uzyskały pozytywny wynik testu na koronawirusa lub dlatego, że zostało im to zalecone przez system do śledzenia kontaktów NHS Test and Trace lub NHS COVID-19;

są zatrudnione lub prowadzą własną działalność gospodarczą i nie mogą wykonywać pracy z domu;

mają niskie dochody (w tym otrzymują określone benefity).

£500 dla wszystkich bez warunków wstępnych?

Department of Health and Social Care proponuje w swoim raporcie, aby zapomoga w wysokości £500 przyznawana była bezwarunkowo wszystkim osobom, które otrzymały pozytywny wynik testu na koronawirusa. Jednocześnie z zapomogi nie mogłyby korzystać osoby, które miały bliski kontakt z osobą chorą, ponieważ one, w razie stwierdzenia takiego kontaktu, byłyby niezwłocznie kierowane do wykonania testu. „Każdy, kto uzyskał pozytywny wynik testu na obecność Covid-19, niezależnie od wieku, statusu zatrudnienia lub możliwości pracy z domu, kwalifikowałby się do zapomogi Test and Trace Support Payment. Byłaby ona łatwa do rozdysponowania przez władze lokalne, chociaż oczywiście pojawiłoby się znacznie więcej wniosków, niż to ma miejsce w ramach obecnego programu” - czytamy w raporcie DHSC.

Jeśli jednak rząd nie zdecydowałby się na przyznanie każdej osobie zarażonej koronawirusem zapomogi w wysokości £500, to mógłby jeszcze zdecydować się na nieco zmodyfikowane rozwiązanie. Zapomoga mogłaby trafić tylko do tych osób, które uzyskały pozytywny wynik na koronawirusa i które nie mogą pracować z domu albo do tych osób, które pobierają zasiłki lub których dochody nie przekraczają £26 495 rocznie.