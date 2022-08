Dlaczego ceny w UK rosną tak szybko? Sprawdź, co dokładnie oznacza wzrost inflacji i skąd się bierze

Fot. Getty

W Wielkiej Brytanii ceny podstawowych dóbr rosną w najszybszym tempie od 40 lat. W lipcu inflacja w UK sięgnęła rekordowego poziomu 10,1 proc., a Bank Anglii ostrzega, że jesienią przebije nawet 13 proc. Czym właściwie jest inflacja i dlaczego koszty życia w UK tak szybko rosną?

Koszty życia w Wielkiej Brytanii znacząco rosną od kilku miesięcy, a prognozy na nadchodzący czas wcale nie są dobre. Koszty życia w UK idą w górę, a ludzie są zmuszeni coraz mocniej ograniczać swoje wydatki, aby nie zabrakło im na podstawowe rzeczy, takie jak jedzenie czy rachunki za prąd i gaz. Choć już sytuacja jest dość trudna, większość mieszkańców UK jeszcze jakoś sobie radzi, jednak co będzie za kilka miesięcy, gdy przygniotą nas gigantyczne rachunki za zimowe ogrzewanie?

Czym jest inflacja?

Inflacja to dość skomplikowany wskaźnik ekonomiczny, który w uproszczeniu można opisać jako proces wzrostu standardowych poziomów cen w gospodarce danego kraju lub regionu. Na skutek wzrostu inflacji, pieniądz traci na wartości, co oznacza, że za tę samą sumę możemy kupić mniej przy wyższej inflacji, a więcej przy niższej inflacji. Rosnąca inflacja pokazuje, że ceny rosną i jak szybko się to dzieje.

Jak wskazuje BBC, każdego miesiąca, aby wyliczyć inflację, Office for National Statistics (ONS) śledzi ceny setek towarów codziennego użytku, lądujących najczęściej w typowych koszykach zakupowych brytyjskich konsumentów. Zawartość standardowego „koszyka” jest stale aktualizowana.

W Wielkiej Brytanii dane na temat aktualnego poziomu ogólnej inflacji krajowej publikowane są co miesiąc. Dane o inflacji z każdego miesiąca pokazują, jak bardzo ceny wzrosły - licząc od tego samego okresu w roku poprzednim. Jest to znane jako indeks cen konsumpcyjnych (CPI).

W czerwcu 2022 inflacja w UK wynosiła 9,4 proc. i choć już był to rekord, w lipcu 2022 inflacja poszybowała jeszcze wyżej, sięgając 10,1 proc. Zgodnie z przewidywaniami Banku Anglii, to niestety nie koniec wzrostu, ponieważ eksperci prognozują, że jesienią inflacja w UK sięgnie co najmniej 13 proc.

Dlaczego ceny w UK rosną tak szybko?

Jakie są przyczyny obecnego stano gospodarki? Dlaczego ceny żywności, paliw czy energii tak szybko idą w górę? Prezes Banku Anglii Andrew Bailey powiedział, że „szok związany z Rosją jest obecnie największym czynnikiem wpływającym na inflację w Wielkiej Brytanii”. Jednak inni przywoływani przez BBC ekonomiści są zgodni co do tego, że sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, a na obecny stan brytyjskiej gospodarki wpływa wiele czynników jednocześnie, choć wojna w Ukrainie jest znaczącym czynnikiem.

Oto, co najbardziej podrożało w ciągu ostatnich miesięcy i jakie są tego najważniejsze przyczyny, zdaniem ekspertów przywoływanych przez BBC:

rachunki za energię gwałtownie wzrosły z powodu wysokich cen ropy i gazu; oczekuje się, że od października ponownie gwałtownie wzrosną

ceny benzyny i oleju napędowego rosną częściowo dlatego, że wojna w Ukrainie spowodowała wzrost cen ropy naftowej na świecie; ceny paliw w UK ostatnio spadły i nie sięgają już rekordowych poziomów, ale oczekuje się, że pozostaną wysokie

ceny żywności rosną, ponieważ wojna w Ukrainie ogranicza produkcję zbóż i potęguje koszty

ceny używanych samochodów również poszły w górę

wzrosły ceny surowców, a wraz z nimi podrożało wiele artykułów gospodarstwa domowego i mebli

rosną także stopy procentowe, powodując wzrost kosztów kredytów hipotecznych części kredytobiorców.

Choć ceny powyższych towarów wzrosły bardzo wyraźnie, to jednak nie wszystko drożeje tak gwałtownie. Niektóre produkty podrożały jedynie nieznacznie, a inne nawet wcale. Niestety, nie zmienia to jednak faktu, że łączne koszty życia w UK idą w górę, co jest odczuwalne przez coraz więcej mieszkańców Wysp.

