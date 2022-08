Realna wartość zarobków w UK spada w rekordowym tempie. Płace nie nadążają za rosnącymi kosztami życia

Fot. Getty

Tempo wzrostu płac w Wielkiej Brytanii nie nadąża za tempem wzrostu kosztów życia - ujawniają najnowsze dane Office for National Statistics. W zestawieniu z tempem wzrostu inflacji, wartość realna zarobków w UK spada w niepokojąco szybkim tempie.

Kryzys związany z rosnącymi kosztami życia okazuje się tym bardziej przygnębiający, że za rosnącymi cenami nie nadążają podwyżki wynagrodzenia w UK. Oznacza to, że przeciętne zarobki mają obecnie mniejszą wartość realną niż jeszcze kilka miesięcy temu.

Zarobki w UK rosną wolniej niż ceny

Najnowsze dane Office for National Statistics (ONS) z okresu trzech miesięcy od kwietnia do czerwca 2022 pokazują, że przeciętna pensja, bez uwzględnienia premii, wzrosła o 4,7 proc. I byłaby to całkiem dobra wiadomość, ponieważ tak szybkiego tempa wzrostu płac realnych w UK nie obserwowano od 15 lat (w wliczając okresu pandemii). Niestety, tą pozytywną wiadomość psuje jednak fakt, że w czerwcu inflacja w UK (wskaźnik wzrostu cen) sięgnęła poziomu 9,4 proc., bijąc 40-letni rekord.

Uwzględniając dane o inflacji, oznacza to, że tak naprawdę realna wartość zarobków w Wielkiej Brytanii między kwietniem a czerwcem tego roku spadła o 3 proc. Innymi słowy, wzrost wysokości wynagrodzeń jest zbyt wolny w stosunku do tempa wzrostu cen w UK, czyli pomimo wyższej wypłaty przeciętny brytyjski pracownik wcale nie jest bogatszy, ale wręcz przeciwnie - stać go na mniej towarów i usług.

Dla brytyjskich gospodarstw domowych rekordowa inflacja oznacza przede wszystkim wyższe wydatki na najbardziej podstawowe potrzeby, takie jak jedzenie, gaz, prąd czy paliwo. Niestety, eksperci przewidują dalszy wzrost kosztów życia w UK.

Darren Morgan, dyrektor ds. statystyk ekonomicznych w ONS, w wypowiedzi cytowanej przez BBC mówił, że „realna wartość” płac nadal spada: „Wyłączając premie, wciąż spada szybciej niż kiedykolwiek, odkąd porównywalne rekordy zaczęły się w 2001 roku”.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!