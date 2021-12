Decyzje Home Office wobec posiadaczy pre-settled status zostanie zaskarżona do sądu

Według organu powołanego do ochrony obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii rząd Borisa Johnsona nie przestrzega ich praw. W tej sprawie Independent Monitoring Authority wszczyna postępowanie sądowe przeciwko Home Office.

2,5 mln obywateli UE mieszkających w UK, którzy uzyskali pre-settled status, wśród których jest 216 tys. Polaków pozostaje zagrożonych utratą prawa do pracy i mieszkania na Wyspie, a w efekcie - deportacją do kraju pochodzenia. Dlaczego? Zgodnie z brytyjskim prawem, w ramach EU Settlement Scheme imigranci unijni, którzy osiedlili się w Wielkiej Brytanii jeszcze przed Breaxitem, ale mieszkali w niej mniej, niż pięć lat, mogą starać się o pre-settled status. Po uzyskaniu go, otrzymają jedynie tymczasowe zezwolenie na życie i pracę w UK. Aby jednak zachować prawo do życia, pracy i dostępu do brytyjskich usług publicznych takich, jak edukacja muszą postarać się o uzyskanie "pełnego" settled status. Przed upływem pięciu lat zobowiązani są do aplikowania o "przekształcenie" pre-settled w settled, zgodnie z decyzją wydaną przez Home Office.

Jeśli nie złożą wniosku w tej sprawie, brytyjski odpowiednik ministerstwa spraw wewnętrznych może uznać, że przebywają w Wielkiej Brytanii nielegalnie i nie są już uprawnieni do korzystania z prawa pobytu.

Home Office chce, aby osoby posiadające pre-settled status aplikowały o "pełen" status

Przypomnijmy, według pierwotnych zapisów "przekształcenie" pre-settled w settled miało odbywać się niejako automatycznie i nie było żadnej mowy o składaniu kolejnych wniosków i aplikacji.

W opinii Independent Monitoring Authority jest to całkowicie niezgodnie z prawem. Działania Home Office naruszają postanowienia "umowy rozwodowej" zawartej między UK, a UE w zakresie praw obywatelskich. Nie przewiduja ona bowiem utraty statusu w żadnych okolicznościach. Środki przyjęte przez Home Office we wtorek (14 grudnia 2021 roku) zostały zaskarżone do sądu przez IMA.

"Bardzo poważnie traktujemy zobowiązania naszych obywateli w zakresie praw i w dobrej wierze wdrożyliśmy ustalenia, które uzgodniliśmy w ramach umowy o wystąpieniu. Nie komentujemy toczących się postępowań prawnych" - czytamy w oficjalny oświadczeniu wydanym przez rzecznika Home Office.

WedługIndependent Monitoring Authority jest to niezgodne z prawem

Według oficjalnych statystyk liczba imigrantów unijnych, którym przyznano pre-settled status sięga 2,44 mln (to około 42 proc. z wszystkich złożonych aplikacji). W tym gronie znajduje się ponad 210,4 tys. naszych rodaków. I to właśnie o nich będzie toczyła się sądowa walka pomiędzy Home Office a IMA.