Darmowe posiłki dla dzieci w szkole - kto może się o nie starać?

Dziesiątki tysięcy rodziców mogą ubiegać się bezpłatne posiłki dla swoich dzieci w szkole - w sumie z budżetu państwa przeznaczono na ten cel 1080 funtów rocznie dla rodzin zmagających się z trudną sytuacją życiową.

Rocznie przeznacza się na ten cel 60 milionów funtów. Finansowane lub dotowane przez rząd posiłki szkolne funkcjonują w UK od ponad 100 lat, ale w zeszłym roku znalazły się w samym sercu politycznego kryzysu z udziałem znanego piłkarza Manchesteru United, Marcusa Rashforda. Od stycznia 2020 roku 1,4 miliona uczniów w Wielkiej Brytanii – a więc około jedna szósta – kwalifikowało się do bezpłatnych posiłków.

Ilość osób potrzebujących gwałtownie wzrosła od początku pandemii, po tym jak liczba osób otrzymujących Universal Credit – co jest jednym z kryteriów kwalifikacyjnych – poszła w górę aż o sześć milionów. Od stycznia do października 2020 roku odsetek dzieci korzystających z bezpłatnych posiłków szkolnych w Anglii zwiększył się z 17% do prawie 20%. Oznacza to, że 1,63 miliona z 8,2 miliona uczniów szkół państwowych otrzymuje teraz darmowe obiady.

Kto może starać się o darmowe posiłki w szkole dla swojego dziecka?

Uprawnienie do otrzymywania bezpłatnych posiłków szkolnych różni się nieznacznie w skali Wielkiej Brytanii, w zależności od położenia w Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej. Każdy z tych krajów ustala swoje własne zasady, a w poniższym tekście będziemy trzymać się wytycznych obowiązujących w Anglii.

Twoje dziecko może otrzymać bezpłatne posiłki w szkole, jeśli jesteś beneficjentem któregoś z poniższych programów:

Income Support

Jobseeker’s Allowance (w zależności od dochodu)

Employment and Support Allowance (w relacji do dochodu)

wsparcie w ramach Part VI z ustawy Immigration and Asylum Act 1999

Pension Credit

Child Tax Credit (pod warunkiem, że nie jesteś również uprawniony do Working Tax Credit i masz roczny dochód brutto nie większy niż 16 190 funtów)

Working Tax Credit – wypłacane przez 4 tygodnie po tym, jak przestaniesz kwalifikować się do Working Tax Credit

Universal Credit - jeśli złożyłeś wniosek 1 kwietnia 2018 roku lub później, a dochód gospodarstwa domowego wynosi mniej niż 7400 GBP rocznie (po opodatkowaniu i nie wliczając żadnych świadczeń)

Dzieci, które otrzymują te świadczenia bezpośrednio, a nie za pośrednictwem rodzica lub opiekuna, mogą również otrzymać bezpłatne posiłki szkolne.

Bezpłatne posiłki szkolne dla niemowląt w Anglii

Twoje dziecko będzie mogło otrzymać bezpłatne posiłki szkolne, jeśli uczęszcza do szkoły finansowanej przez rząd i znajduje się na określonym etapie edukacji:

reception class

year 1

year 2

Jak ubiegać się o bezpłatne posiłki szkolne?

Rodziny mogą ubiegać się o wsparcie za pośrednictwem szkoły dziecka lub władz lokalnych. Zacznij od wpisania swojego kodu pocztowego na stronie Gov.uk, aby sprawdzić wytyczne lokalnych władz. Jeśli już ubiegasz się o zasiłek mieszkaniowy lub zasiłek na podatek lokalny, możesz złożyć wniosek o bezpłatne posiłki szkolne na tym samym formularzu.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na oficjalnych stronach rządowych: https://www.gov.uk/apply-free-school-meals