Do czego służy kieł narwala? Zobacz, czym dokładnie Polak powalił terrorystę!

Fot. Wikimedia Commons

W miniony weekend cały świat obiegły wiadomości o tym, że Łukasz, polski kucharz z Londynu, bohatersko zatrzymał i obezwładnił terrorystę uciekającego przez London Bridge. Każdy z pewnością widział nagrania, na których Polak walczy z zamachowcem, posługując się przy tym dość nietypową bronią - kłem narwala, krewniaka wieloryba. Co to takiego „kieł narwala” i do czego służy morskim olbrzymom?

Narwal jest ssakiem z rodziny waleni, żyjącym w mroźnych arktycznych wodach oceanicznych i morskich. Jest on bliskim krewnym wielorybów, które również są waleniami. Dorosłe samice narwala osiągają około 4 metry długości, a samce nawet 4,5 metra. Najbardziej charakterystyczną cechą tego morskiego stworzenia jest jego wielki kieł, znajdujący się na samym przedzie jego ciała.

Kieł u dorosłego samca może osiągnąć nawet 3 metry długości. Kieł ten pełni wiele funkcji w życiu narwala. Po pierwsze, ponieważ narwale, tak jak inne walenie, nie mogą oddychać pod wodą, kieł pomaga im w torowaniu sobie drogi na powierzchnię wśród arktycznych lodowców.

Po drugie - i prawdopodobnie ważniejsze - dzięki temu, że wewnątrz kła przebiega około 10 MILIONÓW włókien nerwowych, które umożliwiają narwalowi odczuwanie zmian temperatury, ciśnienia i stężenia różnych związków chemicznych w wodzie, kieł ten pełni bardzo ważną funkcję pozwalającą narwalowi na wyłapywanie, rozpoznawanie i rejestrowanie różnych czynników ze środowiska. Oznacza to m.in., że dzięki temu silnie unerwionemu narzędziu, narwale z łatwością tropią ryby w morskich głębinach.

Po trzecie, kieł jest narwalom potrzebny również w czasie godów, ponieważ dzięki niemu mogą one zademonstrować płci przeciwnej swoje walory oraz staczać godowe pojedynki z rywalami.

Na narwale obecnie już prawie się nie poluje, ponieważ nie jest to opłacalne. Jednak gdy już ktoś to robi (a najczęściej polują Eskimosi), to właśnie ze względu na te niezwykłe wielkie kły, a także dla jadalnej skóry, bogatej w różne odżywcze składniki. Aktualnie światowa populacja narwali liczy około 80 tys. osobników.

