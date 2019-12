Polak z London Bridge otrzyma polskie i brytyjskie odznaczenia? Minister sprawiedliwości złoży wniosek do prezydenta

Fot. Twitter, Getty

Polskie Radio informuje, że minister Zbigniew Ziobro zwróci się do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o odznaczenie pana Łukasza - Polaka, który bohatersko pomagał w zatrzymaniu zamachowca na London Bridge. Powstał również pomysł utworzenia petycji o nadanie polskiemu kucharzowi Orderu Imperium Brytyjskiego.

Informacja o planowanym przez ministra sprawiedliwości wniosku o odznaczenie trafiła do mediów za sprawą Jana Kanthaka, rzecznika prasowego Solidarnej Polski. Inicjatywa odznaczenia bohaterskiego Polaka z London Bridge miała wyjść od samego Zbigniewa Ziobry, który, jak podkreślił Jan Kanthak, zwykle sam przyznaje odznaczenia, jednak ze względu na wyjątkowy heroizm pana Łukasza, polskiego kucharza pracującego w Londynie, oraz ze względu na międzynarodowy charakter incydentu, odznaczenie powinien przyznać sam prezydent RP, aby podkreślić wagę czynu Polaka.

Zobacz koniecznie: London Bridge: Polak wśród bohaterów, którzy obezwładnili zamachowca [wideo]

W mediach społecznościowych pojawiła się również inicjatywa utworzenia petycji w sprawie nadania panu Łukaszowi brytyjskiego odznaczenia państwowego - Orderu Imperium Brytyjskiego. Inicjatorem petycji jest znany na Wyspach Polak, Damian Wawrzyniak.

I am quiet good in petitions, I would like to call one for this man!



Can I request a OBE from @RoyalFamily for this Great Hero? He saved lots of people, he sacrificed his life for Londoners! #LondonBridgeAttackhttps://t.co/xpNFZk0UzX