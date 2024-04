Kryzys w UK Zaczęto wypłacać odszkodowania za instalację prepayment meters

Dostawcy energii w Wielkiej Brytanii wypłacili 342 450 funtów odszkodowania 1502 osobom po tym, jak w ich domach zostały przymusowo zainstalowane liczniki przedpłatowe. Wkrótce, w ramach rekompensaty około 1000 poszkodowanych odbiorców otrzyma w sumie ponad 200 000 funtów.

Proces ten jest efektem dziennikarskiego śledztwa dziennikarzy „The Times”, którzy ustalili, iż agenci windykacyjni działający w imieniu British Gas wchodzili do domów osób społecznie wrażliwych i instalowali prepayment meters. Robiono to nierzadko wbrew woli odbiorców lub bez ich wiedzy. Następnie organ regulacyjny rynku energetycznego w UK, czyli Ofgem nakazał przeprowadzenie kontroli w tym względzie. Dotyczyła ona gospodarstw domowych, które padły ofiarami takich praktyk w okresie od początku 2022 roku do końca stycznia 2023. Między innymi w związku z działaniami British Gas, Ofgem podjął decyzję o tymczasowym zakazie działań tego typu.

Od tamtego czasu restrykcje w tej kwestii zostały jednak złagodzone w pewnym zakresie. Niektórym przedsiębiorstwom energetycznym zezwolono na ponowne rozpoczęcie przymusowego montażu liczników przedpłatowych, ale na bardziej rygorystycznych zasadach, jak podaje “The Daily Mirror”.

Odszkodowanie za przymusową instalację

O problemie przymusowej instalacji liczników przedpłatowych pisaliśmy także w obszernym artykule: “Czym są “prepayment energy meters” i ich skandaliczne przymusowe instalacje?“.

Dostawcy energii nie mogą na siłę instalować liczników przedpłatowych w domach osób w wieku 75 lat i więcej bez wsparcia oraz w gospodarstwach domowych z dziećmi do drugiego roku życia. Zakaz ten obejmuje również gospodarstwa domowe, w których ktoś ma poważne problemy zdrowotne, oraz domy, w których ktoś ma problemy zdrowotne wymagające mieszkania w ogrzanym domu.

Komu należy się rekompensata?

Wysokość rekompensaty różniła się w zależności od dostawcy i okoliczności. Niektóre z poszkodowanych osób otrzymało środki finansowe, innym dodano kredyt energetyczny lub umorzono dług.

„Jeśli klient uważa, że jego dostawca zainstalował licznik przedpłatowy lub przełączył swój inteligentny licznik w tryb licznika przedpłatowego, kiedy nie powinien tego robić, może być uprawniony do odszkodowania. Klienci powinni skontaktować się ze swoim dostawcą, wyjaśnić swoją sytuację i złożyć skargę. Aby uzyskać pomoc w złożeniu skargi, konsumenci mogą skontaktować się z Citizens Advice i Advice Direct Scotland. Jeśli klienci potrzebują dodatkowego wsparcia, skarga może zostać skierowana do Extra Help Unit and Energy Ombudsman” – jak pisze w oświadczeniu Ofgem.

Po pomoc w tym zakresie odsyłamy tutaj: https://ehu.org.uk/