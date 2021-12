Czy Polacy wciąż marzą o wyjeździe z ojczyzny i emigracji zarobkowej? [RAPORT]

Co wpływa na ich decyzję w tym względzie?

Fot: Pxhere

Czy w 2021 roku Polacy jeszcze myślą o emigracji? Czy ostatnie zapowiedzi rządu RP skłaniają naszych rodaków do szukania szczęścia poza granicami swojego kraju? Jak wygląda sytuacja pod tym kątem?

Jak czytamy na łamach portalu "Rzeczpospolitej" ponad 16 proc. Polaków myśli o emigracji zarobkowej w ciągu najbliższego roku, z czego 7 proc. jest zdecydowanych na opuszczenie kraju. Dane te pochodzą z raportu przygotowanego przez Gi Group (dawniej Work Service) we wrześniu 2021 roku na reprezentatywnej próbie ponad tysiąca osób. Twarde liczby wskazują na to, że w Polsce utrzymuje się wzrost zainteresowania emigracją zarobkową. Pod koniec 2020 roku takie plany zostały zadeklarowane przez 17,7 proc. ankietowanych, jednak trzeba wziąć poprawkę na ówczesną sytuacja na rynku pracy w PL, która wyglądała znacznie gorzej, niż wygląda teraz. Z drugiej strony 82 proc. Polaków nie ma planów związanych z szukaniem swojego miejsca poza granicami swojej ojczyzny. Co ich trzyma w kraju? Przede wszystkim rodzina i przyjaciele (tak odpowiedziało aż 62 proc. ankietowanych).

Jaki odsetek Polaków planuje emigrację w 2021?

"Według badania Gi Group maleje popularność krótkich, trzymiesięcznych wyjazdów, które w badaniach przed pandemią (z 2018 r.) wybierało prawie czterech na dziesięciu amatorów saksów. Obecnie ta grupa skurczyła się o połowę, do 18 proc. Zwiększył się natomiast udział tych, którzy chcieliby pracować za granicą przez rok lub kilka lat (do prawie 38 proc.)" - czytamy na łamach "Rzeczpospolitej".

"Nowa normalność", w której żyjemy i pracujemy, dotyczy też planów zarabiania poza krajem. Polacy chcą wyjeżdżać, bo wiedzą, że zapewnią sobie wyższe dochody, nawet mimo wyższych kosztów utrzymania" - komentowała wyniki badania dla "Rzeczpospolitej" Iwona Szmitkowska, prezes Gi Group.

Co wpływa na ich decyzję w tym względzie?

Co ma wpływ na decyzję Polaków o emigracji zarobkowej? Według Szmitkowskiej postępująca inflacja i regulacje związane z wprowadzeniem Polskiego Ładu odgrywają tu ważną rolę. Podobnego zdania jest Jacek Męcina ekspert rynku pracy i doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, który wyraźnie wskazuje na zmiany podatkowo-składkowe zaproponowane przez polski rząd.

Gdzie Polacy najchętniej wybraliby się na emigrację? Niezmiennie, na samym szczycie znajdują się Niemcy. Na ten kierunek wskazał co trzeci rodak (33 proc.); Podium uzupełnia Holandia (16 proc.) oraz Wielka Brytania (9 proc). Dalej mamy Norwegię (7 proc), Szwecję (4 proc.), Austrię (4 proc.), USA (3 proc.), Francję i Hiszpanię (po 2 procent).