Czy można od kogoś zażądać zwrotu pieniędzy za... nieudaną randkę? Oto jeden z większych randkowych absurdów!

Fot. Getty

Czy jeśli zapłacimy za kogoś w kawiarni/restauracji, ale nasza randka ostatecznie nie przebiegnie pomyślnie, to czy mamy prawo zażądać od tej osoby zwrotu pieniędzy? Cóż, prawo mamy do wielu rzeczy, pytanie tylko, czy wypada nam je robić. A współczesny rynek matrymonialny rządzi się coraz bardziej specyficznymi zasadami...

Historia, w której młody mężczyzna zażądał od kobiety zwrotu pieniędzy za postawioną kawę, wydarzyła się naprawdę. Przypomniała o niej w mediach społecznościowych uczestniczka tego zdarzenia, Brytyjka Lauren. Kobieta nawet po kilku latach od nieudanej randki nie mogła się nadziwić, że mogło jej się przytrafić coś takiego. Lauren umieściła na Twitterze zrzut z ekranu i z przebiegu swojej rozmowy z mężczyzną, z którym wypiła kawę. Chłopak początkowo chętnie zapłacił za napój, ale gdy dowiedział się, że kobieta nie chce się z nim ponownie zobaczyć, to próbował odzyskać „stracone” 3,50 funta. Mężczyzna stwierdził, że chętnie wykorzystałby pieniądze na randkę z inną kobietą.

Zresztą, zobaczcie sami, jak przebiegała próba odzyskania pieniędzy za nieudaną randkę.

Six years since that lad tried to invoice me for a shit date pic.twitter.com/n73IIG13By