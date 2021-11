Brytyjczycy mają dosyć Brexitu. Większość chce powrotu do UE – pokazują sondaże

Najnowszy sondaż pokazuje zdecydowane poparcie dla powrotu do Unii Europejskiej

Z najnowszych sondaży wynika, że zdecydowana większość Brytyjczyków chce ponownego przyłączenia do UE po tym, jak Brexit dał im się we znaki w ostatnich miesiącach, kiedy to m.in. zabrakło na półkach sklepowych niektórych towarów i musieli mierzyć się z szeregiem innych problemów.

O tym, że wyjście z Unii Europejskiej związane jest z wieloma problemami, które stają się coraz bardziej uciążliwe dla mieszkańców Wysp, widać gołym okiem. Siła pro-brexitowej retoryki coraz bardziej słabnie w konfrontacji z doświadczeniami zwykłych Brytyjczyków, co przełożyło się również na zwrot w najnowszych sondażach dotyczących sympatii i antypatii wobec UE.

Brytyjczycy chcą powrotu do UE

Jak wynika z najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Savanta ComRes – aż 53 proc. Brytyjczyków chciałoby powrotu do Unii Europejskiej, a 47 proc. chce pozostać poza Wspólnotą.

Interesujące, że jedna na pięć osób, które do tej pory popierały Brexit, zmieniła zdanie, bo nie jest zadowolona z wyjścia z UE i chciałaby powrotu do Wspólnoty. Natomiast 40 proc. osób dorosłych w Wielkiej Brytanii popiera zorganizowanie ponownego referendum w ciągu następnych pięciu lat.

Drugie referendum ws. Brexitu

Wynik sondażu jest tym bardziej przekonujący, że jest to już drugie badanie w ostatnich dniach, w którym uzyskano ten sam sześciopunktowy margines na korzyść członkostwa w UE - prawie rok po zakończeniu Brexitu.

Dyrektor Savanta ComRes, Chris Hopkins wskazał na 77 proc. osób w wieku od 18 do 34 lat, które popierają ponowne dołączenie do UE – i nie mniej niż 80 proc. tych, którzy nie zagłosowali w referendum w 2016 roku.

- Oczy wszystkich będą zwrócone na tych, którzy nie zagłosowali w 2016 roku i młodszych wyborców, którzy mogli nie mieć takiej możliwości, i którzy w przeważającej mierze opowiadają się za tym, aby Wielka Brytania ponownie została członkiem Wspólnoty – dodał Hopkins.

