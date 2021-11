W reklamie Tesco wystąpił... podwójnie zaszczepiony Święty Mikołaj! Fakt ten wzburzył niektórych internautów

Fot. YouTube

„Nigdy więcej nie zrobię u was zakupów, ani ja, ani moja rodzina. To obrzydliwa propaganda – twierdzi jedna z internautek w komentarzu do najnowszej reklamy Tesco. A powodem jej wzburzenia jest fakt, że wystąpił w niej... podwójnie zaszczepiony Święty Mikołaj.

Tesco stało się celem kampanii nienawiści w mediach społecznościowych, a to za sprawą swojej nowe, dorocznej reklamy na Święta Bożego Narodzenia. Reklama, która swoją premierę miała w weekend, przedstawia m.in. Świętego Mikołaja, który nosi przy sobie certyfikat szczepień przeciwko Covid -19, tzw. Covid vaccine pass. Przekaz trwającego ok. 1,5 minuty nagrania, zatytułowanego „Nic nas nie powstrzyma w tegoroczne Boże Narodzenie” (ang. „This Christmas, Nothing’s Stopping Us”), jest jasny – w tym roku zaszczepionym mieszkańcom UK nic nie przeszkodzi w spotkaniach z bliskimi i w świętowaniu najradośniejszego święta w roku.

Zabawa z przekazem

Najnowsza reklama Tesco oburzyła wielu internautów, choć jej twórcy starali się de facto żartobliwie rozprawić z zeszłorocznymi ograniczeniami w ramach lockdownu. I tak w reklamie pojawia się obawa, że Święty Mikołaj nie dotrze do wszystkich z prezentami, ponieważ będzie musiał poddać się obowiązkowej kwarantannie, a także że samolot pełen pasażerów nie odleci, ponieważ jego kapitan raz po raz otrzymuje inne komunikaty: „Travel”/”Don't travel”. Samolot dostaje jednak w końcu zielone światło i startuje, a Święty Mikołaj, ku uciesze wszystkich, nie musi przechodzić kwarantanny, ponieważ dysponuje certyfikatem szczepień przeciwko Covid-19.

Ruszyła kampania #BoycottTesco

Reklama tak bardzo nie spodobała się antyszczepionkowcom, że postanowili oni uruchomić w internecie kampanię bojkotującą supermarket. „Kurczę… Założę się, że szefowie Tesco się teraz pocą. Kto, do diabła, pomyślał, że to dobry pomysł, aby pokazywać paszport szczepień w swojej reklamie bożonarodzeniowej?! Nie dziwię się, że #BoycottTesco zyskuje na popularności. To idiotyczne” - wyznał na Twitterze mężczyzna z Essex. A Brytyjka z Loughton dodała: „To jest absolutnie chore. Paszporty szczepionkowe i kwarantanna to nie żarty. Proszę zostawić święta w spokoju”.