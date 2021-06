Czy linie British Airways i Ryanair dopuszczały się łamania prawa konsumentów w trakcie epidemii? To wykaże śledztwo

Fot. Getty

Urząd ds. Konkurencji i Rynków zbada, czy podczas pandemii linie lotnice British Airways i Ryanair dopuszczały się łamania prawa konsumentów. Śledczy sprawdzą także, czy przewoźnicy mieli obowiązek oddania ludziom pieniędzy za loty, które się odbyły, ale z których ludzie nie mogli skorzystać z uwagi na wprowadzony zakaz podróży typu „non–essential”.

Urząd ds. Konkurencji i Rynków (ang. The Competition and Markets Authority (CMA)) przyjrzy się polityce dotyczącej zwrotów za odwołane loty, stosowanej przez czołowe linie lotnicze British Airways i Ryanair. Śledczy zbadają, czy przewoźnicy naruszyli prawa konsumentów, nie oferując im zwrotu pieniędzy za loty anulowane z powodu pandemii Covid–19 i na skutek powszechnie wprowadzanych w całej Europie lockdownów. CMA jest zdania, że pasażerowie wspomnianych linii lotniczych powinni mieć prawo do pełnego zwrotu pieniędzy, a tymczasem w trakcie pandemii linia Britrish Airways oferowała swoim klientom vouchery lub opcję bezpłatnej zmiany rezerwacji, natomiast Ryanair nalegał na przebukowanie biletu na inny termin. A, jak przypominają eksperci The Competition and Markets Authority, każdy klient ma prawo do zwrotu pieniędzy za niewykonaną usługę w terminie do 14 dni.

Zwrot pieniędzy za odwołany lot to podstawowe prawo konsumenta

Śledczy CMA zdają sobie sprawę z tego, że linie lotnicze musiały w trakcie pandemii stawić czoła ogromnym trudnościom, ale też podkreślają, że to wcale nie znaczy, że mieli na tym automatycznie ucierpieć ich klienci. „CMA obawia się, że nie oferując ludziom zwrotu pieniędzy, obaj przewoźnicy mogli naruszyć prawo konsumentów i niesprawiedliwie pozostawić ludzi bez pieniędzy” – czytamy w notatce przekazanej do mediów przez organizację broniącą praw konsumentów. A jej dyrektor generalny Andrea Coscelli dodaje: – Choć rozumiemy, że linie lotnicze miały ciężki okres podczas pandemii, to ludzie, zgodnie z prawem, nie powinni być pozostawieni bez pieniędzy. Klienci zarezerwowali te loty w dobrej wierze, ale dostosowując się do przepisów nie mogli ich odbyć ze względu na okoliczności całkowicie od nich niezależne. Uważamy, że ci ludzie powinni otrzymać zwrot pieniędzy.



Jeśli Twój lot został odwołany lub opóźniony pamiętaj, że masz prawo ubiegać się o odszkodowanie.