Co to jest karta GHIC? Czy nadal możemy korzystać z karty EHIC?

Wiele było zawirowań z kartą EHIC w związku z Brexitem jeszcze przed stycznień 2021, jednak kwestia ta jest już w pełni wyjaśniona i klarowna. Okazuje się, że dostęp do opieki zdrowotnej w razie nagłej potrzeby poza Wielką Brytanią gwarantuje nam nadal karta EHIC, jeśli jej ważność nie wygasła. Natomiast w przypadku, gdy nasza karta EHIC straciła już ważność, możemy aplikować o zastępującą ją kartę GHIC.

Długo kwestia utrzymania karty EHIC po Brexicie nie była jasna, a brytyjski rząd wstrzymywał się od konkretów w sprawie tego, co zmieni się od 1 stycznia 2021 w zawiązku ubezpieczeniem zdrowotnym za granicą. Obecnie wiadomo już, jakie są ustalenia i czy karta EHIC nadal obowiązuje poza granicami UK oraz czym można ją zastąpić.

Czy nadal obowiązuje karta EHIC?

W związku z wyjazdami na wakacje coraz więcej czytelników pyta nas o to, czy ich karta EHIC nadal jest ważna poza granicami Wielkiej Brytanii. Na stronie rządowej znajdują się na ten temat przejrzyste wytyczne. Wynika z nich, że, w przypadku gdy posiadamy kartę EHIC i termin jej ważności jeszcze nie upłynął, nadal możemy z niej korzystać poza Wielką Brytanią. Jeśli natomiast nasza karta straciła już ważność, powinniśmy aplikować o nową.

Na stronie rządowej podano, że mieszkańców Wysp obowiązują dwa rodzaje ubezpieczenia za granicą i możemy aplikować o:

- kartę GHIC – inaczej Global Health Insurance Card

- nową kartę EHIC (aplikować o nową kartę EHIC mogą osoby, które obejmuje Umowa o wystąpieniu zawarta między UK i UE) - o nową kartę EHIC mogą ubiegać się obywatele UE, Szwajcarii, Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu, jeśli mieszkali w Wielkiej Brytanii przed 1 stycznia 2021 roku.

Dla wielu osób jednak karta GHIC zastępuje obowiązującą do tej pory kartę EHIC, gdyż zapewnia ona ten sam dostęp do opieki zdrowotnej w krajach Unii Europejskiej.

Co istotne – wyrobienie zarówno karty GHIC jak i EHIC jest bezpłatne i obie są ważne do określonego na karcie terminu. Jeśli wygasną, należy aplikować o nowy dokument. Można zrobić to najwcześniej 6 miesięcy przed jego wygaśnięciem.

Do czego uprawnia EHIC i GHIC

Karty EHIC i GHIC uprawniają do niezbędnej opieki medycznej w krajach Unii Europejskiej. Przy czym niezbędna opieka medyczna oznacza taką, która nie może zostać opóźniona do czasu powrotu do Wielkiej Brytanii. O tym, czy jest ona niezbędna, decyduje lekarz w kraju, w którym jesteśmy z wizytą.

Należy pamiętać, że karty EHIC i GHIC nie są tym samym co ubezpieczenie podróżne i mogą nie pokrywać wszystkich kosztów leczenia za granicą.

Jaka jest różnica między kartą EHIC i GHIC?

Należy pamiętać, że nowa karta EHIC daje możliwość korzystania z opieki zdrowotnej także w Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii. Jednak Global Health Insurance Card oraz stara karta EHIC nie obowiązują w wymienionych krajach.