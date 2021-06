Najbardziej popularne cele turystyczne 2021. Czy jest jeszcze dokąd pojechać na wakacje?

Fot. Getty

Jakie są najbardziej popularne cele turystyczne wśród Brytyjczyków? Czy pokrywają się one z aktualną zieloną listą? Dokąd mieszkańcy UK chcieliby wyjechać na zagraniczne wakacje 2021, a dokąd na staycation? Oto wyniki ankiety.

Władze Anglii jak na razie nie dodały ani jednego kraju do zielonej listy. Co więcej, z green list 8 czerwca zniknie Portugalia. Dokąd zatem wybrać się na tegoroczne wakacje? Czy wśród najbardziej popularnych w UK celów wyjazdów urlopowych znajdują się państwa wpisane na zieloną listę?

Dokąd na zagraniczne wakacje 2021?

Pod koniec kwietnia, jeszcze przed ogłoszeniem listy zielonej, bursztynowej i czerwonej, YouGov przeprowadził ankietę, w której zapytano Brytyjczyków, dokąd marzy im się wyjechać na wakacje 2021. Najwięcej osób chciało pojechać do Australii (20 proc.), na drugim miejscu znalazły się Stany Zjednoczone (15 proc.), a na trzecim miejscu pojawiły się Izrael, Kanada, Irlandia i Grecja (każdy kraj wskazało po 12 proc. badanych). Na dalszych miejscach w pierwszej dziesiątce znalazły się z kolei: Islandia, Japonia, Hiszpania, Włochy.

Jak mają się wymarzone cele wakacyjne Brytyjczyków do aktualnej zielonej listy? Okazuje się, że średnio. Na zielonej liście do 8 czerwca są cztery popularne destynacje: Australia, Islandia, Izrael oraz Portugalia. Od 8 czerwca Portugalia nie będzie już jednak na green list, co uszczupla wakacyjny wybór mieszkańców UK. Trzeba jednak zauważyć, że na zielonej liście znajduje się Gibraltar - brytyjskie terytorium zamorskie położone na południu Półwyspu Iberyjskiego, które może być dobrą namiastką Hiszpanii.

Dokąd na staycation 2021?

Zielona lista nie jest niestety zbyt długa, zatem wybór wakacji zagranicznych dla mieszkańców UK jest bardzo ograniczony - o ile chce się uniknąć kwarantanny na Wyspach po powrocie z urlopu. Alternatywą dla wakacji za granicą są tzw. staycation, czyli urlop w Wielkiej Brytanii. Dokąd można się udać na wakacje w obrębie UK? Według wyników ankiety opublikowanych przez The Mirror, najbardziej popularnymi miejscami na staycation w UK są: