Część Brytyjczyków popiera podwyżkę składki na ubezpieczenie społeczne NI. Kto jest za, a kto przeciw?

Fot. Getty

Ogłoszona w dniu wczorajszym podwyżka składki na ubezpieczenie społeczne NI o 1,25 proc. cieszy się poparciem części mieszkańców UK. Kto jest za, a kto przeciw nowej reformie systemu opieki społecznej?

Założenia nowej reformy systemu opieki społecznej popierają starsi członkowie społeczeństwa. Z najnowszego badania przeprowadzonego przez YouGov wynika, że im ktoś jest starszy, tym łatwiej przychodzi mu zaakceptować, że od kwietnia 2022 r. będzie płacił o 1,25 proc. wyższą składkę na ubezpieczenie społeczne. Ogólnie podwyższenie składki NI, a także podatku od dywidendy w celu dofinansowania NHS i systemu opieki społecznej popiera 44 proc. dorosłych mieszkańców UK. Jednakże w grupie wiekowej 18-24 lat za takim rozwiązaniem opowiada się jedynie 26 proc. respondentów (47 proc. jest przeciw). Zupełnie inaczej sytuacja wygląda w grupie emerytów, powyżej 65. roku życia, wśród których za podwyższeniem składki NI jest 68 proc. respondentów (23 proc. jest przeciw).

Pracownia YouGov zapytała także Brytyjczyków, czy uważają, że zwiększenie wymiaru stawki NI jest „sprawiedliwe”. I tak wśród ludzi z grupy wiekowej18 – 24 lat ruch taki uznało za sprawiedliwy jedynie 22 proc. badanych (62 proc. uważa, że nie jest to sprawiedliwe). W grupie wiekowej 25 – 49 lat wprowadzenie dodatkowego komponentu do NI - Health and Social Care Levy – za słuszne uznaje 32 proc. badanych (54 proc. nie popiera tego rozwiązania), a w grupie 50 – 64 lat rozwiązanie to uznaje za słuszne 44 proc. badanych (51 proc. jest przeciw). Co do ostatniej grupy – seniorów powyżej 65. roku życia, aż 60 proc. uważa, że nowa reforma rządu jest sprawiedliwa, a inaczej myśli jedynie 30 proc. osób.

Przedsiębiorcy krytykują reformę systemu opieki społecznej

Z ostrą krytyką założenia reformy systemu opieki społecznej spotkały się natomiast wśród części przedsiębiorców. Powszechne jest przekonanie, że zwiększenie finansowania służby zdrowia i systemu opieki społecznej w wysokości £12 mld rocznie odbędzie się przede wszystkim kosztem firm, które zostały w ostatnim czasie mocno doświadczone przez pandemię Covid-19. - Podwyżka składki na ubezpieczenia społeczne bezpośrednio zaszkodzi zdolności firm do zatrudniania pracowników w czasie, gdy firmy przechodzą od 18 miesięcy przez ciężki okres i walczą obecnie z paraliżującym niedoborem siły roboczej. Rząd musi wystrzegać się wywierania dalszej presji na przedsiębiorstwa, które będą kluczowe dla ożywienia gospodarczego, zwłaszcza poprzez zwiększanie kosztów rekrutacji pracowników. Nadchodząca jesień będzie krytycznym okresem, jeśli mamy dążyć do trwałego ożywienia gospodarczego. Rząd musi użyć wszystkich dostępnych mu środków, aby zachęcić więcej firm do inwestowania w nadchodzących miesiącach i zrobić wszystko, co w jego mocy, aby pobudzić wzrost – zaznaczył lord Karan Bilimoria, prezes Confederation of British Industry (CBI).